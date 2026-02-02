Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Съотношението на дълга към БВП в края на декември 2025 г. е 27,8 процента

Бюджетният дефицит на България е 3,1 на сто на касова основа за 2025 г. (6,828 млрд. лв.), съобщи Министерството на финансите. На база на данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. са в размер на 86,086 млрд. лв., което е 95,4 процента от годишните разчети. Съпоставени с предходната година, постъпленията нарастват с 14,071 млрд. лв. (19,5 на сто), което е най-високият номинален ръст на приходите за последните няколко години. За това принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват спрямо 2024 г. c 15,3 на сто (8,986 млрд. лв. в номинално изражение). Неданъчните приходи нарастват с 2,168 млрд. лв. спрямо 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 2,916 млрд. лева.



Разходите по КФП (вкл. вноската в бюджета на ЕС) за 2025 г. възлизат на 92,914 млрд. лв., което е 96,1 процента от годишните разчети. Разходите по КФП за 2025 г. нарастват с 13,535 млрд. лв. (17,1 на сто). Този ръст се дължи основно на нарастването при социалните и здравноосигурителните разходи (с 4,141 млрд. лв. или 11,9 на сто повече), както и при разходите за персонал (с 4,050 млрд. лв. или 20 на сто повече), капиталовите разходи и трансфери (3,514 млрд. лв. или с 43,9 на сто повече на съпоставима база) и други.



Данните показват, че високият ръст при капиталовите разходи се дължи основно на значителното нарастване на плащанията за проектите по сметките за средства от ЕС, като само по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) разходите и предоставените трансфери от Националния фонд към бенефициентите са в размер на 2,790 млрд. лв., допълват от МФ. Това означава, че само през 2025 г. разходите по ПВУ са близо два пъти по-високи спрямо общо отчетените плащания за предходните две години, което е резултат от предоговарянето на ПВУ и ускореното изпълнение по проектите през изминалата година, посочват оттам.



Вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2025 г. от централния бюджет, възлиза на 2,036 млрд. лева.



Номиналният размер на държавния дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг, към 31.12.2025 г. възлиза на 61,4 млрд. лв., а съотношението на дълга към БВП в края на декември 2025 г. е 27,8 процента.



Размерът на фискалния резерв към 31.12.2025 г. е 17,467 млрд. лв., в т. ч. 14,865 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,601 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, се посочва в съобщението.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...