Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Съотношението на дълга към БВП в края на декември 2025 г. е 27,8 процента

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 02 February 2026 12:57 >
Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%
Бюджетният дефицит на България е 3,1 на сто на касова основа за 2025 г. (6,828 млрд. лв.), съобщи Министерството на финансите. На база на данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. са в размер на 86,086 млрд. лв., което е 95,4 процента от годишните разчети. Съпоставени с предходната година, постъпленията нарастват с 14,071 млрд. лв. (19,5 на сто), което е най-високият номинален ръст на приходите за последните няколко години. За това принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват спрямо 2024 г. c 15,3 на сто (8,986 млрд. лв. в номинално изражение). Неданъчните приходи нарастват с 2,168 млрд. лв. спрямо 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 2,916 млрд. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската в бюджета на ЕС) за 2025 г. възлизат на 92,914 млрд. лв., което е 96,1 процента от годишните разчети. Разходите по КФП за 2025 г. нарастват с 13,535 млрд. лв. (17,1 на сто). Този ръст се дължи основно на нарастването при социалните и здравноосигурителните разходи (с 4,141 млрд. лв. или 11,9 на сто повече), както и при разходите за персонал (с 4,050 млрд. лв. или 20 на сто повече), капиталовите разходи и трансфери (3,514 млрд. лв. или с 43,9 на сто повече на съпоставима база) и други. 

Данните показват, че високият ръст при капиталовите разходи се дължи основно на значителното нарастване на плащанията за проектите по сметките за средства от ЕС, като само по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) разходите и предоставените трансфери от Националния фонд към бенефициентите са в размер на 2,790 млрд. лв., допълват от МФ. Това означава, че само през 2025 г. разходите по ПВУ са близо два пъти по-високи спрямо общо отчетените плащания за предходните две години, което е резултат от предоговарянето на ПВУ и ускореното изпълнение по проектите през изминалата година, посочват оттам.

Вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.12.2025 г. от централния бюджет, възлиза на 2,036 млрд. лева.

Номиналният размер на държавния дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг, към 31.12.2025 г. възлиза на 61,4 млрд. лв., а съотношението на дълга към БВП в края на декември 2025 г. е 27,8 процента.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2025 г. е 17,467 млрд. лв., в т. ч. 14,865 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,601 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, се посочва в съобщението.
Свързани публикации:
Пламен Димитров, "Кофас": Ръстът на българската икономика се обуславя от харченеУниКредит Булбанк прогнозира ръст от 3.7% за българската икономика през 2025–2026г.Икономиката расте с 3,1 на сто през второто тримесечие най-вече заради крайното потреблениеБългария все още е с най-нисък дълг спрямо БВП в ЕСКитайската икономика нарасна с 5,2% през второто тримесечие
МФБВПдефицит
Мнения
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Най - четени
През 2025 г. за първи път ЕС е произвел повече енергия от вятър и слънце, отколкото от изкопаеми горОт 2 до 32 млрд. лева: как нараснаха парите в обращение за 25 годиниБогатите в Индия имат нов символ на лукса: водатаБизнес климатът в България се подобрява във всички секториEEI 2026 събра индустрията на срещите и събитията в България
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ