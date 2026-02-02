AI бумът докара 8,6% ръст на икономиката на Тайван

Но икономисти прогнозират почти двойно по-ниско нарастване за 2026 г.

BusinessGlobal / 02 February 2026 12:30 >
AI бумът докара 8,6% ръст на икономиката на Тайван
Източник: Pixabay.com - tingyaoh
Икономиката на Тайван нарасна с 8,6% през 2025 г., което е най-бързият темп от 15 години насам, съобщи АП. Бумът е свързан основно с това, че експортно ориентираните ѝ индустрии бяха подкрепени от силното търсене на технологии, свързани с изкуствения интелект, и скока на доставките за САЩ. През януари Тайван сключи търговско споразумение с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, което намали американските тарифи върху вноса от острова на 15% от 20% в замяна на обещания за инвестиции от поне $250 млрд. в САЩ в области като полупроводници и AI. Според икономисти това би могло да стимулира по-голям износ, което допълнително ще "напомпа" икономиката тази година.

Тайван е основен производител на сървъри с изкуствен интелект, компютърни чипове и прецизни инструменти. Износът му скочи с близо 35% миналата година спрямо предходната година, воден от технологични доставки. Износът за САЩ се увеличиха със 78%.

AI бумът също така тласна водещите технологични компании в Тайван да регистрират рекордни печалби и приходи. Тайванската TSMC, най-големият производител на чипове по договор в света, има Nvidia за свой ключов клиент и е една от най-големите компании в света по пазарна стойност, както и електронният гигант Foxconn, който произвежда AI сървъри за Nvidia и сглобява продукти за Apple.

Растежът тази година обаче вероятно ще се забави, тъй като се гради на висока база, казват икономисти. Deutsche Bank изчислява, че икономиката на Тайван ще нарасне с 4,8% през 2026 г. Нарастващите опасения, че AI бумът може да се окаже "балон", са ключов риск, предвид зависимостта на Тайван от износа на технологии.

Несигурността относно американските тарифи при управлението на Тръмп е друг повод за безпокойство. Същото важи и за напрежението с Пекин, което може да доведе до евентуална блокада или завземане от Китай.
