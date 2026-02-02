Разпродажбите на златото и среброто продължават

Само за 2 дни златото поевтиня с почти 20%

Източник: Pixabay.com - Stevebidmead

Цените на златото и среброто продължиха понижението си тази сутрин, задълбочавайки загубите след рязката разпродажба от петък, на фона на по-силния долар и реализирането на печалби, които отслабиха инерцията на ралито, извело благородните метали до рекордни равнища само дни по-рано. Една от причините за това, е че след номинацията на Кевин Уорш за президент на Управлението за федерален резерв намаляват опасенията относно независимостта на централната банка на САЩ, предават световните агенции. В месеците преди обявяването на номинацията от Доналд Тръмп златото достигна връх от близо $5600 (31,1 г) за тройунция



Спот цената на златото се понижи с около 6 на сто до $4538 за тройунция, след като в петък се срина с близо 10 на сто и котировките паднаха под $5000.



Среброто, което поскъпна заедно със златото благодарение на търсенето на активи убежища и спекулативните потоци, също остана под натиск след срив от 30 на сто в петък – най-големият му дневен спад от март 1980 г.



Спот цената на среброто се понижи с над 12 на сто до $74,36 за тройунция към 07:52 ч. българско време



Платината се срина с 10 на сто тази сутрин до $1945 за унция, след като миналата седмица достигна рекордните $2918 за унция, преди да се срине в петък.



Битокойнът се понижи до най-ниската си стойност от април 2025 г. разменяйки се за $74 546, далеч под историческия си връх от $125 000, достигнат миналата година.



На пазара на цветните метали, медта поевтиня с 11 на сто тази сутрин, а цинкът с 4 на сто.



На този фон Дойче банк заяви, че все още вярва, че има възможност златото да поскъпне до $6000 за тройунция.



Аргументът на банката за запазване на позитивна нагласа е, че основните фактори, подкрепящи златото – като например изкупуването от централната банка – ще останат в сила

