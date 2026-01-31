Богатите в Индия имат нов символ на лукса: водата

В Индия сегментът на първокласните води е лидер по ръст на търсенето

В индийски магазин за гурме храни Аванти Мехта организира „сляпа“ дегустация на напитки, доставени от Франция, Италия и Индия. Не, става дума за вино, за вода. Участниците използват малки чаши за шотове, за да пробват минералността, газировката и солеността в проби от „Евиан“ (Evian) от Френските Алпи, „Перие“ (Perrier) от Южна Франция, „Сан Пелегрино“ (San Pellegrino) от Италия и индийската „Аава“ (Aava) от подножието на планината Аравали, пише Ройтерс в свой репортаж.



„Всички те имат различен вкус... трябва да избирате вода, която може да ви даде някаква хранителна стойност“, казва Мехта, която е на 32 години и се самоопределя като „най-младия сомелиер“ на вода в Индия - термин, обикновено свързван с първокласно вино. Семейството ѝ притежава марката минерална вода „Аава“.



Премиум водата е бизнес за 400 милиона долара в най-населената държава в света и се разраства, тъй като богатите я приемат като нов символ на статус, който се вписва в разпространяващата се мания по здравословния начин на живот (уелнес).



Индийската премиум минерална вода струва около 1 долар за еднолитрова бутилка, докато вносните марки са над 3 долара, или 15 пъти по-скъпи от най-евтината бутилирана вода в страната.



Чистата вода е привилегия в страната с население от 1,4 милиарда души, където според изследователите 70 процента от подпочвените води са замърсени. Чешмяната вода остава негодна за пиене, като през декември 16 души починаха в град Индор, след като консумираха замърсена чешмяна вода.



Много хора в Индия смятат бутилираната вода за необходимост, а стандартните бутилки с цена от 20 щатски цента се предлагат навсякъде в магазините, ресторантите и хотелите. Пазарът възлиза на близо 5 милиарда долара годишно и се очаква да расте с 24 процента годишно – един от най-бързите темпове в света.



Търсенето на бутилирана вода в САЩ или Китай се обуславя от удобството, създавайки пазар за над 30 милиарда долара във всяка страните, който ще расте само с 4-5 процента годишно. В Индия сегментът на първокласните води е лидер по ръст на търсенето, като представлява 8 на сто от пазара на бутилирана вода миналата година в сравнение с едва 1 процент през 2021 г., според „Евромонитор“ (Euromonitor).



„Липсата на доверие в общественото водоснабдяване в някои райони ескалира търсенето на бутилирана вода. Сега хората разбират, че минералната вода носи повече ползи за здравето. Скъпа е, но категорията ще се разрасне“, казва Амуля Пандит, старши консултант в „Евромонитор“, специализиран в пазара на напитки.



Сред потребителите е базираният в Ню Делхи предприемач в областта на недвижимите имоти Б.С. Батра, който разказва, че семейството му използва само първокласна вода у дома, за да си набави повече минерали и да защити здравето си.



Водата привлича боливудски звезди и богаташи



Популярната в Индия вода в пластмасови бутилки за по 20 цента се произвежда главно от „Пепси“ (Pepsi), „Кока-Кола“ (Coca-Cola) и индийския лидер на пазара „Бислери“ (Bisleri). Освен това индийците, които могат да си го позволят, инсталират в домовете си пречиствателни системи, пречистващи водата, но в същото време премахващи от нея повечето минерали.



Вносните и местните първокласни води привличат както заможните потребители, така и бизнеса.



Боливудската звезда Бхуми Педнекар и сестра ѝ стартираха „Бакбей“ (Backbay) – бранд, който продава 750-милитрови картонени кутии минерална вода за по 2,2 долара. Индийският конгломерат „Тата“ (Tata) разширява портфолиото си от първокласни води, а търговците на дребно и фирмите отчитат по-високи продажби.



„Тата кансюмър продъктс“ (Tata Consumer Products), също партньор на „Старбъкс“ (Starbucks) в Индия, продава бутилирана вода на цена от 20 цента, но приоритет е премиум сегментът. Компанията вижда, че има заможни, здравословно ориентирани потребители, готови да харчат за вода, без да се притесняват от цената, посочва главният изпълнителен директор Сунил Д'Суза в интервю.



Фабриката за първокласна минерална вода (хималайска) на „Тата“ се намира в подножието на Хималайските планини в щата Химачал Прадеш. Работниците там до голяма степен наблюдават без пряка физическа намеса машините, пълнещи пластмасови и стъклени бутилки с вода, добита от естествен подземен водоносен слой.



Повечето индийци предпочитат негазирана вода, а газираният вариант остава нишов. От „Тата“ заявяват, че планират да пуснат газирана хималайска вода и търсят естествени извори за разширяване на асортимента си.



В три индийски гурме магазина „Фуудсторис“ (Foodstories) продажбите на първокласни води са се утроили през 2025 година. Потребителското търсене е подтикнало веригата да внася „леката и кремообразна“ изворна вода „Саратога“ (Saratoga) от Ню Йорк, която струва 799 рупии (9 долара) за бутилка от 355 милилитра, като наличностите са се разпродали в рамките на дни, казва съоснователят Авни Бияни.



Продажбите на индийската марка минерална вода „Аава“ достигнаха рекордните 805 милиона рупии (9 милиона долара) миналата година, нараствайки с 40 на сто годишно от 2021 г. насам. „Тата“ прогнозира, че стойността на портфолиото ѝ от базови и премиум води ще расте с 30 процента годишно, след като вече се е увеличило десетократно до 65 милиона долара за шест години.



Вносните води, които се облагат с данък над 30 процента, са по-скъпи от индийските марки. „Перие“ и „Сан Пелегрино“ на „Нестле“ (Nestle), както и „Евиан“ на „Данон“ (Danone), се продават на дребно за над 300 рупии, или 3,20 долара, за бутилка от 750 мл. „Нестле“ отказаха коментар, докато „Данон“ заявиха, че индийският пазар на бутилирана вода расте със „стабилни“ темпове, но вносните води обикновено са „нишови и бутикови“.



„Когато завъртите крана на чешмата си, оттам не тече „Аава“ или „Евиан“... И това е, за което всъщност плащате“, казва „водният сомелиер“ Мехта.



На дегустацията на вода някои участници коментираха, че са се насладили на преживяването, но мнозина са намерили цената за трудна за преглъщане. „Честно казано, малко е скъпо“, каза изпълнителният директор Хошини Валабханени, един от 14-те души на събитието. „За ежедневна употреба - ще ви струва цяло състояние.“

