Защо златото поскъпна толкова много?

Несигурността около Тръмп, но и дребните инвеститори подхранват бума на цените

Източник: Pixabay.com - Stevebidmead

Невероятният скок на цената на благородните метали от миналата година само се засили през 2026 г., след като като президентът на САЩ Доналд Тръмп продължи да нарушава правилата на световната икономика, пише в. „Гардиън“. След като Тръмп обяви, че номинира Кевин Уорш за следващия председател на Управлението на Федералния резерв (Фед) в петък, златото поевтиня с 5%, но задържа цената си над $5000 за тройунция (31,1 г). От миналото лято жълтият метал чупи рекорд след рекорд - поскъпна с над 25% през януари, а в четвъртък достигна нов връх от малко под $5595. По-късно същия ден цената му рязко спадна до $5250, тъй като се появиха спекулации за евентуални действия на САЩ в Иран. Въпреки това златото остава почти двойно по-скъпо, откакто преди година започна вторият мандат на Доналд Тръмп.



В началото на миналия април, докато президентът на САЩ се готвеше да обяви вълната от мита срещу почти целия свят, среброто се продаваше за под $30. Но оттогава цената му се увеличи почти четири пъти, достигайки над $118 за тройунция.



Какво движи този "треска за злато"?



Златото винаги е било най-добрият актив за „безопасно убежище“ (safe haven), действащ като средство за съхранение на стойност пред лицето на инфлационните рискове или по-широката икономическа и геополитическа несигурност, като Тръмп е осигурил всичко това в изобилие.



Агресивните политики на администрацията като наказателни тарифи за търговски партньори, заплахи за анексиране или бомбардиране на други страни като Гренландия и Иран и нарастващ натиск върху Фед да намали лихвените проценти, включително започване на наказателно дело срещу председателя на централната банка Джером Пауъл, карат инвеститорите да се втурнат към благородния метал.



„Златото и среброто отразяват повече от краткосрочен пазарен стрес; те сигнализират за преоценка на доверието. Доверие във валути, в институции и в стабилността на икономическия ред след Студената война,“ обобщава ситуацията Даниела Хаторн, старши пазарен анализатор в Capital.com.



Идеята тук е, че дори ако инфлацията в САЩ излезе извън контрол, подкопавайки стойността на долара, златото ще запази стойността си.



Дребните инвеститори настъпват



Както Световният златен съвет (WGC) посочи в тримесечното си съобщение с данни тази седмица, друг двигател са централните банки, които увеличават резервите си. Тази тенденция изглежда представлява умерена диверсификация от стандартния резервен актив на държавните ценни книжа, както са известни американските държавни облигации, тъй като хаотичният подход на Тръмп поражда безпокойство относно идеята за държане на милиарди долари с обещание за връщането им с лихва от Вашингтон.



Любопитно е че анализът на WGC показа също, че макар „покупките от централните банки да остават важен и допълнителен фактор“ към глобалното търсене, тези покупки всъщност са били с 21% по-ниски през 2025 г., отколкото година по-рано - 863 тона.



Както при много бумове и балони, значителна част от скорошното покачване изглежда представляват инвеститори на дребно. Това може да са участници в търговията с „безопасни убежища“ на фона на катастрофални заглавия, или просто хора, които виждат устойчивия скок на цените.



Дори във Великобритания уебсайтът на Кралския монетен двор призовава потребителите на дребно да „направят първата стъпка към укрепване на финансовото си бъдеще с вечната привлекателност на златото“.



Цената на среброто изглежда е била обхваната от същата спекулативна лудост като златото през последните седмици, може би защото по-ниската му цена го прави по-достъпен актив.



Ами доларът?



Опасенията относно независимостта на Фед и по-широката стабилност на политиката в САЩ не само подхранват благородните метали, но и изглежда оказват натиск за поевтиняване на долара. Еврото проби курса от €1,20 във вторник, преди да се понижи умерено, докато 1 британска лира струваше $1,38 долара в четвъртък, което е с почти пет цента повече за две седмици. Както Естер Гаргян от UniCredit посочва в анализаторска бележка: „Доларът е подложен на подновен натиск за обезценяване от средата на януари, тъй като геополитическите рискове, нарастващото търговско напрежение и опасенията относно независимостта на Федералния резерв се появиха отново.“



Някои инвеститори твърдят, че Федерален резерв, воден от Уорш, смятан за по-ортодоксален икономист от някои от другите потенциални кандидати, вероятно ще държи инфлацията по-твърда. Притесненията относно обезценяването на долара бяха ключов аргумент на „биковете“ за цената на златото през последната година, пише в. "Файненшъл таймс". Това донякъде обяснява спада на цената на благородния метал в петък след огласяването на избора на Уорш.



Ако инвеститорите се охлаждат спрямо САЩ, защо цените на акциите не падат?



Вместо да се сринат, американските акции се представиха силно през последните 12 месеца, движени непропорционално от технологичните компании от „великолепната седморка“ (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla), чиито приходи се повишиха на фона на бума на изкуствения интелект. Включително с дивидентите, S&P 500 се е повишил със 17,9% през 2025 г.



Докато много анализатори и доста технологични шефове се опасяват, че настоящите високи цени на акциите може да са балон, инвеститорите изглежда вярват, че както Чък Принс, тогавашен главен изпълнителен директор на злополучната банка Citigroup, го е казал през 2007 г., „стига музиката да свири, трябва да станеш и да танцуваш“. И вероятно са били подкрепени от надеждите за нови намаления на лихвените проценти през следващите месеци, ако инфлацията в САЩ остане под контрол.



По подобен начин, за разлика от преди година, когато имаше кратка разпродажба на държавни ценни книжа, наративът „продай Америка“ изглежда все още не се е разпространил до пазарите на облигации, обобщава "Гардиън".

