СЖББ и HPE с Менторска програма "Успешни Заедно": издание 4

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 30 January 2026 18:22 >
СЖББ и HPE с Менторска програма "Успешни Заедно": издание 4
През 2026 г. Съветът на жените в бизнеса в България, съвместно с ресурсовата група HPE Women at Work Bulgaria, част от Hewlett-Packard Global Delivery Bulgaria Center, ще проведе новото издание на менторската програма „Incredible Us - Успешни заедно“.

За програмата

„Incredible Us – Успешни заедно“ е тримесечна менторска програма, която ще стартира през февруари 2026 г.
Менторските двойки ще реализират съвместна работа по проект, дефиниран от наставлявания участник (менти) и насочен към неговото индивидуално и професионална развитие

 Менторите могат да заявят готовност да подкрепят участници в една или повече области:

- Лидерство и организационно развитие
 
- Устойчиво развитие и корпоративна отговорност
 
- Личностно и професионално развитие
 
- Иновации и трансформация
 
- Управление на промяната и бизнес стратегии
 
- Предприемачество, стартиране и развитие на собствен бизнес
 
Какво се очаква от менторите

- Минимум 5 години релевантен опит
 
- Ръководен или експертен профил в съответната област
 
- Желателен предишен опит като ментор, коуч, обучител или лидер
 
- Способност за активно слушане, конструктивна обратна връзка и работа в партньорски формат
СЖББ. HPE
Мнения
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Най - четени
Кой печели от споразумението на ЕС с Индия Tesla спира производството на Model S и Model X, за да прави роботиПроизводството на ядрена енергия в ЕС е нараснало с 4,8% през 2024 г.Expo Event Industry: събитието за бизнеса със събития EEI 2026 събра индустрията на срещите и събитията в България
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ