СЖББ и HPE с Менторска програма "Успешни Заедно": издание 4

През 2026 г. Съветът на жените в бизнеса в България, съвместно с ресурсовата група HPE Women at Work Bulgaria, част от Hewlett-Packard Global Delivery Bulgaria Center, ще проведе новото издание на менторската програма „Incredible Us - Успешни заедно“.



За програмата



„Incredible Us – Успешни заедно“ е тримесечна менторска програма, която ще стартира през февруари 2026 г.

Менторските двойки ще реализират съвместна работа по проект, дефиниран от наставлявания участник (менти) и насочен към неговото индивидуално и професионална развитие



Менторите могат да заявят готовност да подкрепят участници в една или повече области:



- Лидерство и организационно развитие



- Устойчиво развитие и корпоративна отговорност



- Личностно и професионално развитие



- Иновации и трансформация



- Управление на промяната и бизнес стратегии



- Предприемачество, стартиране и развитие на собствен бизнес



Какво се очаква от менторите



- Минимум 5 години релевантен опит



- Ръководен или експертен профил в съответната област



- Желателен предишен опит като ментор, коуч, обучител или лидер



- Способност за активно слушане, конструктивна обратна връзка и работа в партньорски формат

