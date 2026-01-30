СЖББ и HPE с Менторска програма "Успешни Заедно": издание 4
През 2026 г. Съветът на жените в бизнеса в България, съвместно с ресурсовата група HPE Women at Work Bulgaria, част от Hewlett-Packard Global Delivery Bulgaria Center, ще проведе новото издание на менторската програма „Incredible Us - Успешни заедно“.
За програмата
„Incredible Us – Успешни заедно“ е тримесечна менторска програма, която ще стартира през февруари 2026 г.
Менторските двойки ще реализират съвместна работа по проект, дефиниран от наставлявания участник (менти) и насочен към неговото индивидуално и професионална развитие
Менторите могат да заявят готовност да подкрепят участници в една или повече области:
- Лидерство и организационно развитие
- Устойчиво развитие и корпоративна отговорност
- Личностно и професионално развитие
- Иновации и трансформация
- Управление на промяната и бизнес стратегии
- Предприемачество, стартиране и развитие на собствен бизнес
Какво се очаква от менторите
- Минимум 5 години релевантен опит
- Ръководен или експертен профил в съответната област
- Желателен предишен опит като ментор, коуч, обучител или лидер
- Способност за активно слушане, конструктивна обратна връзка и работа в партньорски формат
Абонирай се!
Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...