Ео Дент откриват нова естетична клиника от бъдещето

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 30 January 2026 15:17 >
Ео Дент откриват нова естетична клиника от бъдещето
Д-р Венета и д-р Валентин Павлови.
На 31 януари (събота ) от 16:00 часа, на бул. „Арсеналски“ 11, д-р Венета Павлова и д-р Валентин Павлов, станали популярни с изваяната холивудска усмивка на легендата Силвестър Сталоун, официално откриват новата естетична клиника от бъдещето – Ео Дент.

Новото пространство надхвърля представите за традиционна дентална и естетична практика и предлага изцяло ново преживяване, в което медицината, високите технологии, изкуственият инÑ �елект и дизайнът се сливат в едно.

Още от първата крачка гостите попадат в иновативна и интелигентна среда – тъч и LED екрани, футуристичен интериор и умна навигация, които създават усещането за клиника от следващо поколение.
Консултациите и срещите със специалистите са изградени като персонално преживяване, водено от прецизност, комфорт и висока естетика.

Клиниката съчетава най-съвременни технологии, международен опит и изкуствен интелект, който подпомага диагностиката, планирането и прецизността на процедурите. Безкомпромисният стандарт на работа превръща всяко посещение в пътешествие към увереността, красотата и модерната медицина.
Свързани публикации:
ПП: Проф. Д-р Гьокхан Яджъ консултира пациенти с диабет тип 2 и затлъстяванеВ Алжир отвoриха клиника за пристрастени към FacebookЛекуват Иван Евстатиев в психиатрична клиникаЛондонска клиника помага на тийнейджъри с проблеми с половата идентичностАвстралия отваря първата си клиника за махмурлии
ЕоДентклиника
Мнения
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Най - четени
Кой печели от споразумението на ЕС с Индия Tesla спира производството на Model S и Model X, за да прави роботиПроизводството на ядрена енергия в ЕС е нараснало с 4,8% през 2024 г.Expo Event Industry: събитието за бизнеса със събития EEI 2026 събра индустрията на срещите и събитията в България
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ