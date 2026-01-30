Ео Дент откриват нова естетична клиника от бъдещето

Д-р Венета и д-р Валентин Павлови.

На 31 януари (събота ) от 16:00 часа, на бул. „Арсеналски“ 11, д-р Венета Павлова и д-р Валентин Павлов, станали популярни с изваяната холивудска усмивка на легендата Силвестър Сталоун, официално откриват новата естетична клиника от бъдещето – Ео Дент.



Новото пространство надхвърля представите за традиционна дентална и естетична практика и предлага изцяло ново преживяване, в което медицината, високите технологии, изкуственият инÑ �елект и дизайнът се сливат в едно.



Още от първата крачка гостите попадат в иновативна и интелигентна среда – тъч и LED екрани, футуристичен интериор и умна навигация, които създават усещането за клиника от следващо поколение.

Консултациите и срещите със специалистите са изградени като персонално преживяване, водено от прецизност, комфорт и висока естетика.



Клиниката съчетава най-съвременни технологии, международен опит и изкуствен интелект, който подпомага диагностиката, планирането и прецизността на процедурите. Безкомпромисният стандарт на работа превръща всяко посещение в пътешествие към увереността, красотата и модерната медицина.

