Българите инвестират средно €4155 през Revolut

Средният български инвеститор в Revolut остава сред най-младите в Европа, със средна възраст 35 години, а средната стойност на портфейла му е €4155, съобщи глобалната финтех компания. Според вътрешни данни на Revolut през 2025 г. броят на потребителите на инвестиции в Revolut в България се е увеличил с 15%. Средният състав на портфейлите е 32% акции от САЩ, 11% ETF (борсово търгувани фондове) и 3% европейски акции, докато 50% се държат във фондове на паричния пазар чрез услугата „Гъвкави парични фондове“. Облигациите и CFD (договори за разлика) представляват по около 1% от портфейлите.



Технологичните акции продължиха да бъдат сред най-търгуваните в България, а също и в по-широка Европа, казват от Revolut. Най-купуваната и продавана американска акция сред българите е била миннодобивната компания за благородни метали Coeur Mining, за разлика от европейските клиенти като цяло, които предпочитаха NVIDIA. Сред европейските акции Rheinmetall се е очертала като най-активно търгуваната акция, отразявайки засиленото внимание на инвеститорите към компаниите в отбранителния сектор. Vanguard S&P 500 UCITS ETF е остана най-търгуваният ETF в България, подчертавайки популярността на широката, нискобюджетна експозиция към американския пазар, казват от Revolut.



Данните на финтех компанията разкриват трайна разлика в инвестициите между мъжете и жените. През 2025 г. общата сума, инвестирана от мъжете в България, е била почти четири пъти по-висока от тази, инвестирана от жените. Средният размер на портфейла е бил €5080 за мъжете и $2235 за жените. Въпреки това, повече жени, отколкото мъже, са започнали да инвестират през годината, като броят на жените инвеститори е нараснал с 21%, в сравнение с 13% увеличение сред мъжете.



Средната периодична инвестиция в България е била €42 на месец, като най-популярните планове са Vanguard S&P 500 ETF – който представлява почти 25% от всички сделки с ETF през 2025 г., следван от Vanguard DIST ETF с 8% от всички сделки.

