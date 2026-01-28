Фонд ще подкрепя с €12,3 млн. стартъпи на студенти и докторанти

Обединение "Тезис Венчърс" е избрано от Фонда на фондовете за изпълнение на финансовия инструмент

Фонд на фондовете избра Обединение "Тезис Венчърс" за изпълнение на финансов инструмент - Фонд за стартиращи предприятия на студенти и докторанти, съобщи организацията. Проектът е подкрепен със средства по Програма „Образование“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.



Финансовият инструмент ще осигури подкрепа в размер на 12,3 млн. евро, от които 11,8 млн. евро публичен ресурс, за създаването и развитието на стартиращи предприятия, инициирани от студенти и докторанти с участието на преподаватели във висши училища.



Чрез дялови инвестиции ще се насърчава превръщането на академични знания и идеи в реални предприемачески проекти. Инструментът подпомага развитието на иновациите във висшето образование и укрепва връзката между образование, наука и бизнес, с фокус върху по-успешния преход от образование към икономическа реализация.



Инвестиционният период на Фонд за стартиращи предприятия на студенти и докторанти е до 31.12.2029 г.

