28 January 2026 12:59
Фонд ще подкрепя с €12,3 млн. стартъпи на студенти и докторанти
Източник: Pixabay.com - StartupStockPhotos
Фонд на фондовете избра Обединение "Тезис Венчърс" за изпълнение на финансов инструмент - Фонд за стартиращи предприятия на студенти и докторанти, съобщи организацията. Проектът е подкрепен със средства по Програма „Образование“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

Финансовият инструмент ще осигури подкрепа в размер на 12,3 млн. евро, от които 11,8 млн. евро публичен ресурс, за създаването и развитието на стартиращи предприятия, инициирани от студенти и докторанти с участието на преподаватели във висши училища.

Чрез дялови инвестиции ще се насърчава превръщането на академични знания и идеи в реални предприемачески проекти. Инструментът подпомага развитието на иновациите във висшето образование и укрепва връзката между образование, наука и бизнес, с фокус върху по-успешния преход от образование към икономическа реализация.

Инвестиционният период на Фонд за стартиращи предприятия на студенти и докторанти е до 31.12.2029 г.
