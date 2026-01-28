Бизнес лидерите са с най-песимистична прогноза за приходите си от 5 години насам

Според годишното глобално проучване на PwC AI се превръща в ключов фактор, разграничаващ водещите компании от тези, които изостават

Бизнес лидерите по света са най-песимистично настроени към перспективите за приходи на компаниите си от пет години насам, тъй като се борят с неравномерната възвръщаемост от изкуствения интелект, нарастващия геополитически риск и засилващите се киберзаплахи. Това показват резултатите от 29-ото годишно глобално проучване на PwC, проведено сред 4454-ма бизнес лидери от 95 държави и територии.



Според проучването само трима от десет (30%) анкетирани са уверени в ръста на приходите на компаниите си през следващите 12 месеца, в сравнение с 38% през 2025 г. и 56% през 2022 г. Анализът показва още, че докато изпълнителните директори управляват бизнеса си в сложна оперативна среда, оформена от бързи технологични промени, геополитическа несигурност и икономически натиск, много компании все още се опитват да превърнат инвестициите си в постоянни финансови печалби.



Най-сериозният въпрос пред изпълнителните директори е дали компаниите им се трансформират достатъчно бързо, за да са в крак с технологичните промени, включително изкуствения интелект. 42% от анкетираните посочват това като основно свое притеснение, нареждайки го доста преди заплахи, свързани с иновационния капацитет (29%) или средносрочната/дългосрочна жизнеспособност (29%).



Въпреки масовото експериментиране само един от осем (12%) бизнес лидери твърди, че AI е донесъл както ползи по отношение на разходите, така и ръст на приходите. Общо 33% от участниците споделят за подобрения или в разходите, или в приходите, докато 56% заявяват, че досега не са видели значителна финансова полза от AI.



Проучването показва нарастващо разделение между компаниите, които експериментират с AI, и тези, които го внедряват в мащаб. Бизнес лидерите, които отчитат както ползи по отношение на разходите, така и ръст на приходите вследствие на AI, са два до три пъти по-склонни да заявят, че са интегрирали AI широко в своите продукти и услуги, процесите за вземане на управленски и стратегически решения и маркетинг процесите за генериране на търсене.



Оказва се, че основите са толкова важни, колкото и мащабът. Организациите, които са изградили стабилни основи за използване на изкуствения интелект – като рамки за отговорен AI и технологични среди, позволяващи интеграция на ниво предприятие – са три пъти по-склонни да отчетат значима финансова възвръщаемост. Отделен анализ на PwC показва, че компаниите, които прилагат AI широко в своите продукти, услуги и клиентски преживявания, постигат почти четири процентни пункта по-високи маржове на печалба в сравнение с тези, които не го правят.



„2026 г. се очертава като решаваща година за изкуствения интелект. Малка група компании вече превръщат AI в измерими финансови резултати, докато много други все още се борят да преминат отвъд пилотните проекти. Тази разлика започва да се проявява в доверието и конкурентоспособността – и тя ще нарасне бързо за тези, които не предприемат действия“, казва Мохамед Канде, глобален председател на PwC.

