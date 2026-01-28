Schneider Electric обявява Resource Advisor+ – нова ера за енергията и устойчивото развитие

Източник: Schneider Electric

SE Advisory Services, глобалното консултантско подразделение на Schneider Electric, обяви старта на Resource Advisor+ – платформа от следващо поколение за интелигентно управление на енергията и устойчивостта.



Платформата Resource Advisor+ и нейната гама от специализирани продукти се базират на работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект, които трансформират начина, по който компаниите превръщат данните за енергията и устойчивостта в реални действия. Единната платформа и наборът от целево разработени продукти заменят фрагментираните инструменти и изолираните масиви от данни с цялостно, многофункционално преживяване в рамките на една интелигентна екосистема. Resource Advisor+ интегрира безпроблемно решения за управление на емисии и енергия, устойчивост на веригите на доставки, климатичен риск и отчитане на устойчивост. Екосистемата Resource Advisor+ функционира като интелигентен команден център, който дава възможност на компаниите да обединят данните си, да ускорят вземането на решения и да реализират бързо и ефективно инициативи за енергия и устойчивост в цялата организация.



Sera: предимството на Resource Advisor+



Sera е водещият ИИ агент в Resource Advisor+ и действа като проактивен дигитален партньор, който интерпретира нуждите на потребителите и координира екип от специализирани агенти, работещи „зад кулисите“. Това отличава Resource Advisor+, като оптимизира SE Advisory Intelligence – специален слой от експертни знания, който обединява над две десетилетия консултантски опит на Schneider Electric в доказани методологии и в среда на реални оперативни ограничения. Sera и неговият екип използват този внедрен в тях опит, за да превръщат сложните данни в ясни, приложими препоръки, като така дават възможност на потребителите да навигират с безпрецедентна бързина и увереност в сферата на енергията и устойчивостта.



Resource Advisor+ и Sera предоставят три ключови предимства за компаниите:



· контекст и прецизност: препоръките на Sera се базират на десетилетия институционални знания, което гарантира, че всяко прозрение е технически обосновано и приложимо в реални оперативни условия;



· енергийно ефективен ИИ по своя замисъл: Resource Advisor+ използва енергийно ефективни модели и съобразени с въглеродния отпечатък изчисления, така че неговата ИИ инфраструктура да съответства на ангажимента на Schneider Electric като най-устойчивата компания в света;



· колаборативен интелект: платформата интегрира човешки знания и опит и собствено ноу-хау пряко в работните процеси и създава стойностна екосистема, в която човешкият опит прави изкуствения интелект по-интелигентен, а по-интелигентният ИИ позволява на консултантите и клиентите да се фокусират върху стратегически действия.



„Днес отбелязваме вълнуващ етап, в който реализираме нашата визия за подход, ориентиран към изкуствения интелект“, заяви Стив Уилхайт, изпълнителен вицепрезидент и ръководител на глобалното направление „Енергия и устойчивост“ в SE Advisory Services.

„Resource Advisor+ представя изцяло нов начин, по който компаниите управляват своето енергийно и устойчиво поведение с помощта на SE Advisory Intelligence и мрежа от възможности на ИИ агентите. Чрез автоматизация на сложността и превръщане на данните в действия Resource Advisor+ дава възможност на компаниите да ускорят както оптимизацията на енергията, така и декарбонизацията, и представлява фундаментална промяна в начина, по който подпомагаме клиентите си да постигат значими резултати в мащаба на цялото предприятие.“



Екосистемата Resource Advisor+ стартира с два нови продукта – Carbon Performance и Supply Chain, като по-късно през годината ще бъдат добавени още два продукта – Climate Risk и Reporting & Compliance, както и решения за енергийно управление и е енергийна ефективност.

EcoStruxure Resource Advisor – облачната платформа, която подпомага бизнеса в проследяването и оптимизацията на енергийното и устойчиво представяне – остава налична за използване и закупуване от клиентите.



Новият продукт Carbon Performance превръща проследяването на емисиите в целенасочена, ориентирана към действия декарбонизация в мащаба на цялата организация. Решението предоставя изчисления, които могат да бъдат одитирани и които съответстват на Протокола за парниковите газове (GHG Protocol) за емисии по Обхват 1, 2 и 3. То позволява на компаниите да задават цели, да моделират сценарии за намаляване на емисиите, както и да управляват инициативи чрез подготвена за вземане на решения въглеродна интелигентност, осигурена от Sera.



Продуктът Supply Chain (преди това известен като Zeigo Hub) подпомага намаляването на емисиите по Обхват 3 в глобалните вериги на стойността, като ангажира доставчиците в мащабна декарбонизация. Решението предлага гъвкаво събиране на данни, персонализирано преживяване за доставчиците и структурирани насоки за постигане на висока ангажираност и измерим напредък при намаляването на емисиите както за корпоративните спонсори, така и за доставчиците.



„С нарастващия натиск върху организациите да превърнат амбициите си за устойчивост в измерими резултати платформите, които обединяват данни, интелигентност и изпълнение, стават ключови“, коментира Ейми Крейвънс, директор „Изследвания за устойчивост и ESG софтуер“ в IDC. „Resource Advisor+ на Schneider Electric представлява значима еволюция в управлението на устойчивостта, като съчетава задълбочени знания и опит в областта на работните процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Чрез директно вграждане на консултантската интелигентност в платформата Schneider Electric помага на предприятията да преминат от докладването към по-бързи и уверени решения, които свързват енергията, емисиите и устойчивостта на веригите на доставки с реални бизнес резултати.“

