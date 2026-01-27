Expo Event Industry: събитието за бизнеса със събития

Първият форум събра водещите участници в българската ивент индустрия, идеята е да се провежда регулярно

Изложението EEI 2026 се провежда на 27 и 28 януари в Sofia Event Center

Българската индустрия за организиране на срещи и събития вече има свое събитие – Expo Event Industry, а първото му издание - EEI-2026, се провежда на 27 и 28 януари в Sofia Event Center. Форумът е организиран от Българското конгресно бюро, а негов партньор е Столична община с Общинско предприятие (ОП) „Туризъм“ (Visit Sofia).



„Днес се сбъдва една мечта, всички хора тук участват в събития, организират събития и вярват в силата на събитията. Много дълго сме мислили за това събитие и сме искали да създадем платформа, на която всички да застанат заедно, да промотират София и България като дестинация и бранд“, каза по време на откриването на форума Теодора Жилкова, изп. директор на Българското конгресно бюро.



Разположен в модерния комплекс Sofia Event Center, форумът включва експо зона, на която са представени и другите най-големи локации за провеждане на събития като Интер Експо Център и НДК. Присъстват и най-големите хотели в София и страната, курортът Албена, както и десетки други компании, които участват в създаването, организацията и обслужването на събития.



Заедно с това и в двата дни върви конферентна програма с участието на водещи международни и български лектори от индустрията за организиране на събития.



При откриването на изложението зам.-министърът на туризма в оставка Ирена Георгиева отбеляза, че конгресният и събитиен туризъм е сред най-бързо развиващите се сегменти, с висока добавена стойност за икономиката и международния имидж на България. „България уверено заявява своето място, днес не откриваме поредната конференция, а представяме бъдещето на българския конгресен туризъм и конгресна индустрия“, каза Георгиева.



„Много сме горди, че Expo Event Industry успя да се случи“, коментира пред BGLOBAL Невена Тодорова, съсобственик и изпълнителен директор на групата SEG, част от която е Sofia Event Center.



„От години всички участници, които сме тук, организираме събития за други хора и други бизнеси и никога не сме правили събитие за нашата индустрия, а е практика за всяка държава, която има развит конгресен туризъм, да има такова събитие и то да се провежда ежегодно“, казва Невена Тодорова.



Идеята на хората и организациите, които стоят зад Expo Event Industry, е ивент индустрията да припознае форума като собствена платформа и той да се провежда регулярно. „Защото колкото по-силна е една ивент индустрия, това води до повече събития, до по-качествени международни лектори и до по-разпознаваема България на картата на ивент индустрията“, казва Невена Тодорова. А това е от значение и за България като бранд и като икономика, защото един конгресен турист допринася 2-3 пъти повече за икономиката на България, отколкото един обикновен турист. Защото той харчи не само за настаняване и храна, но и за техника, кетъринг, развлечение, за всички неща по веригата и в неговото посрещане са включени много бизнеси.



„За мен е истинско удоволствие да съм тук и през петте години, откакто съм в София, ми липсваше такова събитие, което събира професионалисти, лидери и експерти. Радвам се, че вече се движим в правилото направление, по което други държави вече са поели“, каза Хесус Кабайеро, изп. директор на Летище „Васил Левски“ – София. Кабайеро посочи, че България е прекрасна дестинация и има своите професионалисти, но заради липсата на единна стратегия на ниво правителство, региони и общини, все още не е заела своето заслужено място в международния туризъм. Кабайеро отбеляза ролята на столичното летище за развитието на туризма като цяло и каза, че с построяването на Терминал 3, който се очаква да заработи през 2030 г., то ще се превърне в регионален хъб с възможност да обслужва над 20 млн. пътници годишно.



„Ако сме заедно, спазваме една стратегия, сме непобедими. Имаме всички дадености на разположение, вярвам, че от днес ще работим заедно, за да бъдем по-добри и смятам, ще се справим“, каза Кабайеро.



Милош Милованович, партньор в консултантската компания GainingEdge, смята, че ключът за привличането на големи международни конгресни събития в региона е да се използва участието на представители на отделните държави в международни организации. „Основният фактор е колко представители имаме в бордовете на международни организации“, казва той.



„Най-развитите дестинации се брандират като по-скоро като общества, базирани на интелекта, със силен интелектуален капитал, отколкото като място с добра инфраструктура и уникална дестинация“, казва експертът. Милованович също така обърна внимание, че държавите от региона с най-успешен конгресен туризъм са Словения и Хърватия, в които събитията се провеждат не само в столицата, но и в локации извън нея – като Порторож, Блед, Опатия, Сплит.



„Българската ивент индустрия е концентрирана в София, а всяка година много клиенти се обаждат и търсят места за събития извън София“, коментира и Калоян Тодоров, съсобственик и изпълнителен директор на SEG. Той смята, че ако един инвеститор в морски хотел направи ивент център с 2 хил места, това „автоматично обрича хотела на целогодишна работа“.



Но и капацитетът на столицата за големи събития също е ограничен. "В София за съжаление не може да се организира голямо събитие за над 5 хил човека, пазарът за големи събития е затворен за нас, защото нямаме 5 хил. хотелски стаи категория 4 и 5 звезди", казва Калоян Тодоров.



„Международен конгрес с делегати от цял свят изисква координация между Столична община, министерства, логистика, както при европредседателството", каза Ивайло Иванов, председател на съвета на директорите на Интер Експо Център.



Калоян Тодоров отбеляза, че 2025 г. е била най-успешна в историята на Sofia Event Center, като 2026 г. се очертава да я изпревари на база на вече направените заявки. Той също така подчерта ефекта върху бранша от ковид пандемията. "Ковид промени събитията, вътрешнофирмените събития за служители стават все по-интересни, клиентите увеличават бюджетите си, за да се случват по-красиви събития", казва той.

