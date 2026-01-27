Индия и ЕС сключиха търговско споразумение - какво следва

Индия и ЕС днес обявиха, че са скюлчили споразумение за свободна търговия.



Това ще бъде 19-ото търговско споразумение за Индия и то ще помогне за увеличаване на износа на страната към евроблока.



От 2014 г. Индия насам е сключила седем търговски споразумения – с Мавриций (влязло в сила през април 2021 г.), Австралия (влязло в сила през декември 2022 г.), Обединените арабски емирства (влязло в сила през май 2022 г.), Оман (подписано през декември 2025 г.), Великобритания (подписано през юли 2025 г.), Европейската асоциация за свободна търговия (Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, влязло в сила през октомври 2025 г.) и Нова Зеландия (преговорите приключиха през декември 2025 г.).



ЗНАЧЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С ЕС



Налагането на високи мита от страна на САЩ наруши глобалния поток на стоки. Индия е изправена пред високи мита от 50%. Очаква се споразумението да помогне на индийските износители да диверсифицират износа си. То ще спомогне и за намаляване на зависимостта от Китай. ЕС също е изправен пред заплаха от високи американски мита.



ПОЛЗИ ЗА ИНДИЯ И ЕС



Намаляването или премахването на митата доведе до отваряне на пазарите и съгласуване регулаторните рамки. Това ще бъде от полза за ключови сектори като технологиите, фармацевтика, автомобилостроене и производството на текстил.



По-ниските или нулеви мита ще направят индийския износ, включително от трудоемки сектори като производството на облекла, кожа, фармацевтични продукти, стомана, петролни продукти и електрическо оборудване, по-конкурентоспособен на пазара на ЕС.



Очаква се също значителен ръст на износа на индийски услуги, включително в областта на телекомуникациите, бизнес услугите и транспорта.



Според Изследователския институт към Техническия университет на Джорджия ЕС ще спечели от увеличаването на износа на самолети и части, електрическо оборудване, диаманти и химикали за Индия. Европейските сектори на услугите като интелектуална собственост, бизнес услуги, информационните технологии и телекомуникации също могат да отчетат ръст.



ДВУСТРАННА ТЪРГОВИЯ



Двустранната търговия със стоки между Индия и ЕС възлиза на 136,53 млрд. долара през 2024–25 г. (износ за 75,85 млрд. долара и внос за 60,68 млрд. долара), което прави ЕС най-големия търговски партньор на Индия по отношение на стоки.



Около 17% от общия износ на Индия е насочен към пазара на ЕС, а износът на блока за Индия възлиза на 9% от общите му доставки в чужбина.



През 2023–24 г. Индия е изнесла за ЕС стоки за 76 млрд. долара и услуги за 30 млрд. долара, докато ЕС е изнесъл за Индия стоки за 61,5 млрд. долара и услуги за 23 млрд. долара.



Ключови пазари за Индия в рамките на ЕС са Испания, Германия, Белгия, Полша и Нидерландия.



ИЗНОС И ВНОС НА ИНДИЯ



Основните експортни стоки включват петролни продукти (дизел и авиационно гориво), електроника (включително смартфони), текстил, машини и компютри, органични химикали, желязо и стомана, скъпоценни камъни и бижута, фармацевтични продукти и автомобилни части.



В момента износът на текстил от Индия за ЕС е обложен с мита от 12–16%, което прави индийските продукти по-малко конкурентоспособни спрямо тези от страни като Бангладеш и Виетнам, които се ползват с преференциален достъп до пазара на ЕС по силата на търговски споразумения, пише в доклад на Изследователския институт към Техническия университет на Джорджия.



Основните вносни стоки са машини, компютри, турбореактивни двигатели, електроника, части за мобилни телефони и интегрални схеми, самолети, медицински изделия, научни инструменти, необработени диаманти, органични химикали, пластмаси, желязо и стомана, автомобили и автомобилни части.



Основните услуги, които Индия изнася за ЕС, са бизнес услуги, телекомуникации и ИТ, както и транспортни услуги, докато вносът включва услуги, свързани с интелектуална собственост, телекомуникации и информационни технологии.



ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛ



Износът на Индия за ЕС през 2023–24 г. включва вина (1,5 млн. долара), блендирани уискита, водка, бренди и ликьори (64,9 млн. долара). Вносът включва вина (412,4 млн. долара), блендирани уискита, бренди, джин, текила, водка и ликьори (22,3 млн. долара).



ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ (ПЧИ)



Кумулативните ПЧИ от ЕС в Индия за периода от април 2000 г. до септември 2024 г. възлизат на 117,4 млрд. долара, като в Индия оперират около 6000 фирми от ЕС. Инвестициите от ЕС представляват 16,6% от общите кумулативни ПЧИ от всички държави, които възлизат на 708,6 млрд. долара.



Изходящите ПЧИ на Индия към ЕС възлизат на около 40,04 млрд. долара за периода от април 2000 г. до март 2024 г.



Индия получава основно ПЧИ от Нидерландия (55 млрд. долара), Германия (15,4 млрд. долара), Франция (12 млрд. долара), Испания (4,3 млрд. долара), Белгия (4,1 млрд. долара), Италия (3,65 млрд. долара), Швеция (2,8 млрд. долара), Дания (1,44 млрд. долара) и Полша (788,75 млн. долара).



ДЪЛГИ ПРЕГОВОРИ



Преговорите за споразумението за свободна търговия между Индия и ЕС започнаха през 2007 г. В периода 2007–2013 г. се проведоха редица кръгове от преговори, но те бяха възпрепятствани от разногласия относно достъпа до пазара, правата върху интелектуалната собственост, трудовите стандарти и устойчивото развитие.



През 2013 г. преговорите отчетоха застой, най-вече заради различия по въпроси като митата върху автомобили, вино и спиртни напитки, сигурността на данните за индийските компании в сектора на информационните технологии и обществените поръчки.



Опитите за възобновяване на преговорите в периода между 2016 и 2020 г. не постигнаха съществен напредък. След 2020 г. обаче както Индия, така и ЕС проявиха интерес към възобновяване на консултациите.



През юни 2022 г. бяха рестартирани преговорите за споразумение за свободна търговия, за споразумение за защита на инвестициите и за споразумение за географските означения. Преговорите по споразумението за географските означения и по двустранния инвестиционен договор продължават.

