Стартира „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

На официално събитие в присъствието на партньори и участници в конкурса беше даден официален старт на “Най-добър младежки стартъп в България 2026”. Националното състезание стартира за пета поредна година под организацията на Фонд на фондовете и СУ “Св. Климент Охридски” и под патронажа на министъра на иновациите и растежа.



Сред гостите на събитието бяха Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на ЕК в България, Тодор Младенов – изпълнителен директор на София Тех Парк, Оля Димитрова – председател на Патентно ведомство, Евдокия Пашева - заместник-председател на БАН, Иван Гойчев – заместник-кмет на София, Росица Колева – директор на Дирекция „Висше образование“ в МОН, както и много други представители на партньорите в конкурса, младежи участници в конкурса и победители от предишни години и др.



За място на откриващото събитие беше избрано Videnie - имерсивно пространство за иновативни инсталации за дигитално изкуство, което естествено отразява мисията на конкурса да подкрепя смелите идеи на младежите и да им даде среда за изява и развитие.



Тази година участниците ще бъдат подкрепяни от над 20 ментори - успешни предприемачи, експерти от секторни асоциации и инвестиционни фондове. Заедно с повече от 70 партниращи организации, те ще реализират над 50 уебинара и присъствени събития, които до финала на състезанието през юни ще подпомогнат реализацията на бизнес идеи на младежи от 18 до 29 години в три категории:



Business Stars – малък бизнес



Future Unicorns – технологичен стартъп



SDG Dragons – проекти, насочени към Целите за устойчиво развитие



Тримесечната обучителна програма вече е публикувана в сайта на конкурса и включва онлайн обучения, присъствени събития, гейминг състезания и нетуъркинг срещи. Участниците ще преминат през всички ключови етапи от развитието на една идея до устойчив бизнес – изграждане на предприемаческо самосъзнание, генериране и валидиране на бизнес идея, създаване на бизнес план, изграждане на екип, разработване на продукт, маркетинг, представяне и работа с инвеститори, възможности за финансиране на младежки стартъпи и други теми допринасящи за развитие на собствен бизнес.



Кандидатстването е отворено до 24 април 2026 г., като се препоръчва ранна регистрация, за да могат участниците да се възползват от максимален брой присъствени инициативи, които започват още през февруари. Конкурсната част ще се ръководи от Founder Institute Central & Eastern Europe и ще се проведе на пет етапа през април и май.



“Най-добър младежки стартъп в България 2026” е най-мащабната национална инициатива за подкрепа на младежко предприемачество у нас и през годините успя да ангажира и направи част от общността си голяма част от ключовите участници в предприемаческата среда. От старта му през 2022 г. до днес през него са преминали повече от 750 участници с над 500 идеи, а 9 от тях са получили и инвестиция. Конкурсът е национален победител на European Enterprise Promotion Awards и сред десетте най-добри Европейски конкурси за изграждане на предприемачески умения в Европа.

