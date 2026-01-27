Shelly Group с интелигентни решения за контрол и мониторинг на уреди и осветление

партньорска публикация
партньорска публикация / 27 January 2026 16:19 >
Shelly Group с интелигентни решения за контрол и мониторинг на уреди и осветление
Глобалният технологичен лидер Shelly Group обяви разширяването на своето портфолио с три нови продукта, насочени към подобряване на екосистемата на умния дом. Shelly Plug M Gen3, Shelly 2-Output Power Base за Wall Display X2i и Shelly Dimmer Gen4 US предлагат усъвършенствана многопротоколна свързаност и Matter сертификация, гарантирайки надеждност и лесна интеграция. Новите решения са разработени както с мисъл за подобряване на домашната автоматизация, така и за професионални проекти.

Shelly Plug M Gen3: интелигентен плъг за електрически уреди, с висока мощност

Shelly разширява серията си интелигентни плъгове с още едно допълнение - Shelly Plug M Gen3 е проектиран за товари до 13A / 3000W. Подходящ за електрически нагреватели, радиатори, кухненски уреди и друго оборудване с висока мощност, той комбинира измерване на мощността и енергията в реално време, чрез напълно дистанционно управление.

Двойната му свързаност чрез Wi-Fi и Bluetooth, заедно с Matter съвместимостта дават възможност на устройството да се интегрира лесно с водещи екосистеми за интелигентен дом, включително Apple Home, като плъга остава напълно отворен за разширени интеграции чрез MQTT, webhooks и локални скриптове.

Усъвършенстваните защити срещу прегряване, пренапрежение, свръхток и претоварване, заедно с вътрешния температурен сензор гарантират безопасна и надеждна работа, като е наличен и LED индикатор за състоянието на продукта. Локалните таймери и автоматизации осигуряват функционалност дори без облачна връзка, а удължената гаранция от 3 години носи допълнително спокойствие на потребителите.

Shelly 2-Output Power Base за Wall Display X2i: повече контрол от един интерфейс

Новата 2-изходна захранваща база разширява възможностите на Shelly Wall Display X2i, позволявайки управление на и превключване между две независими товарни вериги само през един елегантен интерфейс за стена. Инсталирана директно в стандартна стенна кутия, Shelly 2-Output Power Base интегрира две релета за превключване и автоматизация на осветлението.

Решението е идеално за жилищни проекти, хотелиерска среда и многоетажни сгради, където пространството и надеждността са от ключово значение. Комбинацията от сензорен дисплей и двойно превключване намалява сложността на инсталирането като същевременно предлага модерно потребителско изживяване.

Shelly Dimmer Gen4 US: следващо поколение интелигентно димиране за американския пазар

Shelly Dimmer Gen4 US бележи нов етап в управлението на осветлението, специално разработен за американския пазар. То поддържа Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и Matter многопротоколна гъвкавост и безпроблемно се интегрира с екосистеми като Alexa, Google, Siri, SmartThings чрез Matter.

Dimmer Gen4 US осигурява прецизно димиране на широк спектър от LED и халогенни товари, монтира се дискретно зад съществуващи ключове и работи само с неутрален проводник. С интелигентни графици, сцени, локални действия, поддръжка на KNXnet/IP и вградени защити за безопасност, димерът предлага надежден контрол на осветлението за домове и професионални инсталации.

С тези нови продукти Shelly Group продължава да предлага многофункционални и достъпни решения, които правят домовете и сградите по-умни, по-безопасни и по-ефективни – от управление на осветлението и сцени до интелигентен енергиен контрол и професионален стенен интерфейс.
Свързани публикации:
Shelly Group с ръст от около 40% на приходите за 2025Shelly Group и „Зекенг“ сключват стратегическо партньорство в областта на IoT и хардуерните решенияShelly Group навлиза на пазара за краткосрочни наемиНовите звезди на българския бизнесБъдещето е пътят, който изграждаме днес
Shellyосветление
Мнения
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Най - четени
Най-големият мол в Сан Франциско затвори вратиБългарската асоциация на рекламодателите има нов управителен съветЕС забранява внося на руски газ до края на 2027 г.Незабавните преводи се увеличават с 60% за годинаЗлатото с нов ценови рекорд: над $5000 за тройунция
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ