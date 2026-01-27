Shelly Group с интелигентни решения за контрол и мониторинг на уреди и осветление

Глобалният технологичен лидер Shelly Group обяви разширяването на своето портфолио с три нови продукта, насочени към подобряване на екосистемата на умния дом. Shelly Plug M Gen3, Shelly 2-Output Power Base за Wall Display X2i и Shelly Dimmer Gen4 US предлагат усъвършенствана многопротоколна свързаност и Matter сертификация, гарантирайки надеждност и лесна интеграция. Новите решения са разработени както с мисъл за подобряване на домашната автоматизация, така и за професионални проекти.



Shelly Plug M Gen3: интелигентен плъг за електрически уреди, с висока мощност



Shelly разширява серията си интелигентни плъгове с още едно допълнение - Shelly Plug M Gen3 е проектиран за товари до 13A / 3000W. Подходящ за електрически нагреватели, радиатори, кухненски уреди и друго оборудване с висока мощност, той комбинира измерване на мощността и енергията в реално време, чрез напълно дистанционно управление.



Двойната му свързаност чрез Wi-Fi и Bluetooth, заедно с Matter съвместимостта дават възможност на устройството да се интегрира лесно с водещи екосистеми за интелигентен дом, включително Apple Home, като плъга остава напълно отворен за разширени интеграции чрез MQTT, webhooks и локални скриптове.



Усъвършенстваните защити срещу прегряване, пренапрежение, свръхток и претоварване, заедно с вътрешния температурен сензор гарантират безопасна и надеждна работа, като е наличен и LED индикатор за състоянието на продукта. Локалните таймери и автоматизации осигуряват функционалност дори без облачна връзка, а удължената гаранция от 3 години носи допълнително спокойствие на потребителите.



Shelly 2-Output Power Base за Wall Display X2i: повече контрол от един интерфейс



Новата 2-изходна захранваща база разширява възможностите на Shelly Wall Display X2i, позволявайки управление на и превключване между две независими товарни вериги само през един елегантен интерфейс за стена. Инсталирана директно в стандартна стенна кутия, Shelly 2-Output Power Base интегрира две релета за превключване и автоматизация на осветлението.



Решението е идеално за жилищни проекти, хотелиерска среда и многоетажни сгради, където пространството и надеждността са от ключово значение. Комбинацията от сензорен дисплей и двойно превключване намалява сложността на инсталирането като същевременно предлага модерно потребителско изживяване.



Shelly Dimmer Gen4 US: следващо поколение интелигентно димиране за американския пазар



Shelly Dimmer Gen4 US бележи нов етап в управлението на осветлението, специално разработен за американския пазар. То поддържа Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и Matter многопротоколна гъвкавост и безпроблемно се интегрира с екосистеми като Alexa, Google, Siri, SmartThings чрез Matter.



Dimmer Gen4 US осигурява прецизно димиране на широк спектър от LED и халогенни товари, монтира се дискретно зад съществуващи ключове и работи само с неутрален проводник. С интелигентни графици, сцени, локални действия, поддръжка на KNXnet/IP и вградени защити за безопасност, димерът предлага надежден контрол на осветлението за домове и професионални инсталации.



С тези нови продукти Shelly Group продължава да предлага многофункционални и достъпни решения, които правят домовете и сградите по-умни, по-безопасни и по-ефективни – от управление на осветлението и сцени до интелигентен енергиен контрол и професионален стенен интерфейс.

