EEI 2026 събра индустрията на срещите и събитията в България

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 27 January 2026 12:35 >
EEI 2026 събра индустрията на срещите и събитията в България
Източник: Тони Тончев
Изложението EEI 2026 се провежда на 27 и 28 януари в Sofia Event Center
На 27 и 28 януари в Sofia Event Center се провежда EEI 2026 – EXPO EVENT INDUSTRY - първият национален форум, която обединява Българската индустрия на срещите и събитията. Събитието се организира от Българското конгресно бюро. Форумът комбинира експо зона, специализирана конферентна програма и професионален нетуъркинг и е насочен към всички, които създават, организират, обслужват и развиват събития – от концепцията до реализацията.

"Днес се сбъдва една мечта, всички хора тук участват в събития, организират събития и вярват в силата на събитията. Много дълго сме мислили за това събитие и сме искали да създадем платформа, на която всички да застанат заедно, да промотират България като дестинация, бранд", заяви при откриването на EEI 2026 Теодора Жилкова, изп. директор на Българското конгресно бюро..
форумEEI 2026конгресисъбития
