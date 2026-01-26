Най-големият мол в Сан Франциско затвори врати

Бъдещето на търговския център остава несигурно

Най-големият мол в Сан Франциско беше заключен и тъмен в събота сутринта, пише в. „Сан Франциско Кроникъл“. Табела, поставена на входа на San Francisco Centre, гласеше, че търговският център в центъра на града е „затворен до второ нареждане“. По план той трябваше да затвори този понеделник, но собствениците му избързаха с операцията.

Ранното затваряне слага края на това, което някога беше най-големият и най-известен търговски център в Сан Франциско, след като години на свободни обекти и напускане на наематели "проядоха" някогашната забележителност в търговията на дребно в центъра на града.

San Francisco Centre беше в процес на ликвидация в продължение на месеци под ръководството на новите си собственици, група кредитори, които изкупиха дълга на мола миналия ноември. Накрая търговецът на обувки Ecco беше единственият останал наемател в някогашния оживен многоетажен търговски център на кръстовището на „Маркет“ и Пета улица.

По-рано миналата седмица транспортният оператор BART затвори входа, свързващ гара „Пауъл Стрийт“ директно с мола, запечатвайки проход, който в продължение на десетилетия насочваше пътуващи и купувачи към търговския център.

От години San Francisco Centre се бореше с намаляващия пешеходен трафик, проблем, изострен от пандемията и преминаването към дистанционна работа. Спадът в активността около в района на „Пауъл Стрийт“ допринесе за напускането на основните наематели Nordstrom и Bloomingdale, ускорявайки низходящата спирала на търговията на дребно.

След последната сделка търговският център беше предложен на пазара от брокерската фирма CBRE, но все още не е намерен купувач или наемател.

Бъдещето на San Francisco Centre е несигурно. Градските власти и специалистите по планиране са предлагали идеи, вариращи от жилищни сгради и места за изкуства до мащабни развлекателни съоръжения, но всяко преустройство на огромния, свързан с обществения транспорт обект вероятно ще отнеме години и ще изисква значителни инвестиции.
