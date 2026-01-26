Незабавните преводи се увеличават с 60% за година

Обемът на платежните операции в България достига до €345,7 млрд. през 2025 г. - 35% ръст

Най-динамичният сегмент от всички банкови плащания в България през 2025 г. са незабавните преводи, съобщиха от БОРИКА. Мигновените преводи отбелязват ръст от 69% на годишна база и достигат 38,3 млн. броя. Делът им в общия брой преводи нараства до 27%, спрямо 18% година по-рано.



Обемът на незабавните преводи нараства с цели 87% и достига €35,3 млрд., като вече формира 10% от стойността на всички банкови трансфери, показват данните на БОРИКА. Средната им стойност достига €922, което е увеличение с 11% спрямо година по-рано..



Като цяло експертите на БОРИКА отчитат значителен ръст на платежните операции в България през 2025 г. Общият им брой нараства с 12% и достига 139,8 млн. трансакции, а обемът им достига до €345,7 млрд., което е увеличение от 35% на годишна база. Средната стойност на една платежна операция нараства от €2051 през 2024 г. до €2472 през 2025 г. (ръст от 21%).



"Тези данни илюстрират промяната във финансовото поведение на физическите лица и бизнеса, и ясно очертават нов стандарт в реалната икономика – стандарт, който БОРИКА АД изгражда и налага чрез националната платежна инфраструктура", кават от националния платежен оператор.



Рязко се увеличават и незабавните преводи между физически лица blink по мобилен номер. По данни на „Национална картова и платежна схема“ (НКПС) незабавните blink преводи по мобилен номер (P2P) за физически лица се утвърждават като най-разпознаваемия акцент в новото потребителско поведение. През 2025 г. чрез услугата са направени 2,7 млн. превода, което е ръст от 98%, а обемът им е на стойност 424 млн. евро, отбелязвайки значително увеличение от 125% на годишна база. Средната стойност на превода „blink по мобилен номер“ достига €154 - годишен ръст от 14%.



Бързият ръст на незабавните плащания носи безспорни ползи за икономиката, но поставя и нови предизвикателства, свързани с управлението на риска от потенциални измами, казват от БОРИКА. Затова организацията адресира този риск чрез комбиниран подход, който съчетава превенция преди изпълнение на плащането и централизирано откриване и управление на измами в реално време. Ключов елемент в тази стратегия е услугата Verification of Payee (VoP) – проверка на получателя, която информира платеца за евентуални несъответствия между IBAN и името на получателя още преди иницииране на превода. За държавите от еврозоната изискването за VoP влиза в сила от 9 октомври 2025 г., а за България - от 9 юли 2027 г., припомнят от БОРИКА.





