Златото с нов ценови рекорд: над $5000 за тройунция

Китай е увеличил златните си резерви за четиринадесети пореден месец през декември

BusinessGlobal / 26 January 2026 11:56 >
Златото с нов ценови рекорд: над $5000 за тройунция
Източник: Pixabay.com - Stevebidmead
БТА

Цената на златото достигна рекордно високо ниво от над $5000 за тройунция (31,1 г), подкрепена от засиленото търсене на сигурни активи на фона на геополитическо напрежение и несигурност около политиката на САЩ, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Котировките на благородния метал се повишиха с 0,75 на сто до $5076,95 за тройунция към 08:30 часа българско време по данни на борсата за търговия с метали Comex. От началото на годината цената на златото е нараснала с над 17 на сто, а през 2025 г. отчете ръст от около 64 на сто.

Поскъпването се подкрепя от облекчената парична политика в САЩ, активните покупки от страна на централните банки и рекордните притоци към борсово търгуваните фондове (ETF). Китай е увеличил златните си резерви за четиринадесети пореден месец през декември.

Допълнителен катализатор за ръста се оказа ескалиращото геополитическо напрежение, включително изострянето на отношенията между САЩ и съюзници от НАТО около Гренландия, както и поредица от търговски заплахи от страна на американската администрация. През уикенда президентът на САЩ заяви, че ще наложи 100-процентни мита на Канада при евентуално търговско споразумение с Китай, а по-рано отправи заплахи за високи мита върху френски вина и шампанско.

„Последният тласък дойде от кризата на доверие към американската администрация и американските активи“, коментира старши пазарният анализатор Кайл Рода от Capital.com.

Независимият анализатор Рос Норман прогнозира, че през годината златото може да достигне максимум от $6400 за тройунция при средна цена около $5375.

Цените на другите благородни метали се движиха разнопосочно. Среброто поскъпна с 4,38 на сто до $107,72 за тройунция, платината поевтиня с 0,03 на сто до $2766,30, а цената на паладия нарасна с 0,31 на сто до $2016,25.
