Румен Радев излезе от президентството

От днес България има първата си жена президент - Илияна Йотова

Подалият оставка президент (2017-2026 г.) Румен Радев излезе през парадния вход на президентството, предаде БТА. Той беше изпратен от Илияна Йотова, която от днес е първата жена президент на страната.



"Днес бе последният ми ден като президент, но и първият като гражданин, който на равно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България", заяви Румен Радев на излизане от сградата на президентството.



"Радвам се, че преди девет години българите ми гласуваха доверие да бъда президент и тяхната подкрепа продължава", посочи Радев.



Конституционният съд днес се произнесе с решение, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд (КС) на подадената от него оставка, съобщи БТА.



Решението е окончателно и влиза в сила от днес - 23 януари 2026 г. То е взето единодушно, като в заседанието на КС са участвали 12 съдии.



Подадената пред Конституционния съд оставка, както и мотивите за нея, обявени от президента публично на 19 януари 2026 г. в обръщение към народа по чл. 98, т. 2 от Конституцията, дават основание на Конституционния съд да установи по несъмнен начин свободно формираната воля на президента за подаване на оставка, се посочва в мотивите към решението на съда.

