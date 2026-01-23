Парниковите газове в ЕС намаляват с 20% за 10 години

Но ръст има при секторите на транспорт и складиране

BusinessGlobal / 23 January 2026 13:08 >
Парниковите газове в ЕС намаляват с 20% за 10 години
БТА

Емисиите парникови газове, отделени от икономическата дейност и домакинствата в ЕС, възлизат на 3,3 млрд. т въглероден еквивалент през 2024 г., което е понижение с 1 на сто спрямо 2023 г. и с 20 на сто спрямо 2013 г. Това съобщава европейската статистическа агенция Евростат.

Производителите и доставчиците на електричество, газ, пара и климатизация са постигнали най-сериозно намаление през периода 2013-2024 г. - 49 на сто или 512 млн. т въглероден еквивалент. През същия период три други икономически дейности също са отчели сериозен спад - добивната промишленост с 37 на сто или 25 млн. т въглероден еквивалент, промишлено производството - с 18 на сто или 146 млн. т, и услуги - с 14 на сто или 36 млн. тона.

Ръст на емисиите регистрират секторите на транспорт и складиране - с 14 на сто или 57 млн. т, както и строителство - 6 на сто или 3 млн. т въглероден еквивалент.

За периода 2013-2024 г. индексът на т. нар. интензитет на парниковите емисии спада с 34 на сто, което означава, че добавената стойност на икономиката на ЕС расте с 20 на сто и същевременно намалява изпусканите вредни газове.

Най-голям спад на интензитета на емисиите отчитат Естония (64 на сто), Ирландия (50 на сто) и Финландия (44 на сто). България отчита спад от 42,5 на сто, което поставя страната ни на четвърто място по този показател.

Само Малта отбелязва увеличение на интензитета на емисиите си от 2013 г. насам (17 на сто).
