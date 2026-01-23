Motivair by Schneider Electric представя нов охладителен блок за AI фабрики

Motivair by Schneider Electric, водещ новатор в областта на технологиите за течно охлаждане за дигитална инфраструктура, представи нов, водещ за сектора разпределителен блок за охлаждаща течност (CDU) с мощност 2,5 MW, създаден да осигурява надеждно и мащабируемо охлаждане за центрове за данни с висока плътност.



MCDU-70 е CDU с най-високия капацитет в гамата на Motivair и представлява гъвкаво и мащабируемо решение за посрещане на строгите изисквания на графичните процесори (GPU) от следващо поколение и фабриките за изкуствен интелект (ИИ) с гигаватови мащаби.



Благодарение на софтуера EcoStruxure на Schneider Electric CDU решенията на Motivair функционират като централизирана система, която отговаря на текущите изисквания за охлаждане и същевременно осигурява възможност за мащабиране до и над 10 MW за високопроизводителни изчисления, ИИ и ускорени изчислителни натоварвания от следващо поколение.



Компактен и високоефективен, MCDU-70 е най-новото попълнение в гамата CDU на Motivair. Неговият капацитет е оптимално съобразен с нуждите на мащабни съоръжения като NVIDIA Omniverse DSX Blueprint, при които софтуерните приложения са в обсега на 10 MW. При мощност от 2,5 MW на модул шест броя MCDU-70 могат да осигурят конфигурация с излишък 4+2 за такъв тип архитектура, а капацитетът на устройството е съобразен с пътната карта на NVIDIA за GPU решения в близко бъдеще.



„Изкуственият интелект не забавя темпото си. Нашите решения са проектирани да следват еволюцията на чиповете и силиция – да осигурят производителност от следващо поколение точно когато това е най-необходимо“, заяви Рич Уитмор, главен изпълнителен директор и президент на Motivair by Schneider Electric. „Днес успехът на центровете за данни зависи от мащабируеми, надеждни и ефективни инфраструктурни решения, които съответстват софтуерни приложения на фабрики за ИИ от следващото поколение. Ние отговаряме на тази потребност с доказани решения за течно охлаждане, които се развиват в крак с нуждите на нашите клиенти.“



С добавянето на MCDU-70 цялостната гама на Schneider Electric за течно охлаждане вече включва CDU решения с капацитет от 105 kW до 2,5 MW, които отговарят както на текущите, така и на бъдещите изисквания за производителност. Всеки CDU е мащабируем и се интегрира безпроблемно с други устройства и със софтуера на Schneider Electric, за да осигури прецизен и надежден капацитет за охлаждане на операторите на центрове за данни.



MCDU-70 вече е наличен за поръчки в глобален мащаб чрез усъвършенстваните производствени центрове на Schneider Electric в Северна Америка, Европа и Азия. Повече информация може да намерите на интернет страницата

