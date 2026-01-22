Ryanair печели от войната на "идиотите" Майкъл О’Лийри и Илон Мъск

Продажбите на билети на нисксотарифната авиокомпания са се увеличили с 2-3% за последните 5 дни

Източник: Ryanair

Рекламен постер за "голямата идиотска разпродажба" на нискотарифната авиокомпания

Шефът на нискотарифния превозвач Ryanair Майкъл О’Лийри е известен със своя избухлив нрав и находчивост, пише TheStreet.com. Когато по време на реч в Брюксел през 2023 г. екоактивисти го замеряха с пай, той избърса останките от крем от лицето си и заяви, че много обича сметанов пай. За да се подиграе с митата за Ирландия, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, О’Лийри огласи, че ще прекрати поръчките на самолети Boeing и вместо това ще се обърне към китайския държавен производител Comac, ако получи достатъчно изгодна оферта.



Последната цел на закачките на Майкъл О’Лийри е Елон Мъск. Мъск нарече Майкъл О’Лийри „пълен идиот“, след като миналата седмица той отказа да въведе услугата за сателитен интернет Starlink на своите самолети с обясненията, че поставянето на допълнителни антени и оборудване ще увеличи разходите за гориво с $250 млн. годишно. Двамата влязоха в серия от пререкания в социалната мрежа Х и в други публични изяви, като Майкъл О’Лийри нарече Мъск „много богат, но … идиот“. В резултат Мъск попита своите последователи в Х дали да не купи „Ryan Air“, като постави на ръководна позиция „някой, който се казва Райън“, визирайки основателите на авиокомпанията.



На 20 януари от Ryanair обявиха "голямата идиотска разпродажба", пускайки 100 000 еднопосочни билети за различни европейски дестинации за цена от €14,99. Офертата е валидна до 22 януари, като пътуванията трябва да станад до 30 април. "Не благодарете на нас, а на "големия ИДИОТ" Елон Мъск", написа в своя Х профил авиокомпанията. Купете днес, преди Мъск да ви е изпреварил, допълват.



Мъск все още не е отговорил на закачката, но разпрата му с Майкъл О’Лийри е повишила значително интереса към нискотарифната авиокомпания.



На пресконференция в сряда Майкъл О’Лийри заяви, че Ryanair е отворена за инвестиции от Мъск, но че той няма как да придобие контрол, защото правилата на ЕС ограничават покупката на авиокомпании от външни инвеститори, съобщи Ройтерс. Майкъл О’Лийри обяви, че публичността около свадата му с Мъск е довела до нарастване на продажбите на билети с 2-3% през последните 5 дни, което е сериозен принос, като се има предвид обема на бизнеса ѝ. Майкъл О’Лийри също съобщи, че очаква цените на билетите на авиокомпанията му да се увеличат с между 2 и 4% през тази година на фона на изключително силното търсене.