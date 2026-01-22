„Стани богат“ с Ники Кънчев се завръща през февруари с удвоена награда

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 22 January 2026 14:30 >
„Стани богат“ с Ники Кънчев се завръща през февруари с удвоена награда
Любимата телевизионна игра „Стани богат“ отново заема мястото си в ефира на bTV през февруари. Тази пролет цената на знанието се удвоява - 100 хиляди лева стават 100 хиляди евро – промяна, която засилва хъса за игра и стремежа към покоряване на заветния 15-и въпрос. Неподражаемият Ники Кънчев ще посрещне на стола на богатството участниците, които искат да покажат знания и находчивост в новите епизоди на играта. „100 000 евро променят усещането за играта. Това е новият връх в „Стани богат“ и силна мотивация да стигнеш до 15-ия въпрос“, споделя Ники Кънчев.

Най-великата игра за знания ще предложи на зрителите интелектуално напрежение, неочаквани обрати и силни емоции до последния въпрос. И още - специалните тематични седмици през пролетния сезон ще превърнат всяко издание в незабравимо телевизионно преживяване. „Стани богат“ се завръща по-свеж и по-блестящ от всякога. Знанието никога не е било толкова ценно! И никога не е носило 100 000 евро!
Свързани публикации:
Димитър Анестев e новият главен редактор „Актуални предавания“ на bTVbTV Media Group обявява промени в ръководния си екипbTV с нова визуална идентичност от 1 юли 2025Александрина Янкова и Алис Борисова са новите телевизионни метеоролози в bTVАделина Попова е новият директор „Човешки ресурси“ в bTV
bTVбТВНики КънчевСтани богат
Мнения
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Успехът като умение да даваш
Най - четени
Еврозоната увеличи оптимизма на австрийския бизнес в България Присъединяването на България към еврозоната: нови предизвикателства и възможности за Югоизточна ЕвроКак да живеем в новата сурова геополитическа реалностЕвропа на кръстопът между AI и климата
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ