Тръмп даде на задна за Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви тази вечер, че няма да налага наказателни мита от другия месец, тъй като е договорил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте контурите на споразумение за бъдещето на Гренландия, предаде Ройтерс.

"Въз основа на това разбирателство, няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари“, написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл" след среща с Рюте в Давос, където участват в годишната среща на Световния икономически форум. Той не даде подробности за сделката.

"Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и за всички страни от НАТО", добави в същото време Тръмп, цитиран от ДПА.

По-рано днес, в реч, която произнесе на форума, президентът на САЩ потвърди интереса си към Гренландия, но в същото време изключи възможността да използва военна сила, за да установи контрол върху най-големия остров на Земята.

Гренландия е автономна територия в Арктика на Дания - държава съюзник от НАТО.

Марк Рюте, от своя страна, похвали в швейцарския курорт Тръмп, най-вече за това, че е накарал европейските членове на алианса да увеличат разходите си за отбрана. НАТО работи по въпроса за Гренландия "зад кулисите", каза още Рюте.
