Чуждите инвеститори у нас гневни срещу антизапарни закони

Конкретният повод е приетият на първо четене на 14 януари Закон относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги

С безпрецедентен апел срещу антипазарното законодателство се обърнаха към председателя на Народното събрание и лидерите на парламентарните групи на политическите сили председателите на 11 двустранните търговски камари, които представляват почти 100% от западните чуждестранни инвеститори в България.



„Обръщаме се към Вас, към Вашите колеги от 51-во Народно събрание на Република България, както и апелираме към бъдещите народни представители от 52-то Народно събрание в своята работа и парламентарна дейност да се прекратят опитите за прокарване на законодателни мерки насочени против принципите на пазарната икономика, както и на кампанийни предложения за изменения и допълнения на съществуващо законодателство или предложения на нови закони, които не са базирани на правна обосновка, при които липсва икономически анализ и които дори са лишени и от визия за развитие и съхранение на конкурентоспособността на българската икономика и реалното увеличаване на благосъстоянието на съгражданите ни. Ставаме свидетели на серия от изменения и допълнения на закони или нови законопроекти, с които се правят драстични опити да се погазват регламентирани конституционни права и задължения и да се разбиват работещи принципи и процеси в пазарната икономика на Република България“, се казва в огласения до медиите документ.



В позицията се изтъква, че членовете на тези камари създават значителна част от БВП на страната, от който след това над 40% се преразпределя от държавата, и категорично се противопоставят на изкривяването на действителността чрез мнима законодателна дейност, която обслужва само деструктивния популизъм. Членовете на камарите, които са и водещи български предприемачи и инвеститори, заявяват, че няма да стоят безучастни при гласуването на правно неиздържани текстове, в които липсва икономическа визия и логика, и чието евентуално приемане ще доведе до крах не само на отделни сектори, а и на цялата икономика на страната. Те се противопоставят и срещу мнимата грижа за гарантиране на покупателната способност на уязвими групи от нашите съграждани.



В позицията се посочва разминаване между намерения и действия между законодателната и изпълнителната власти в опитите за ограничаване на спекулата при преминаването към еврото. «Виждаме и приветстваме и реалните резултати от мащабните проверки от страна на НАП и КЗП, както и от докладите на Координационния център по въвеждане на еврото, свидетелстващи за успешното и плавно приемане на еврото. Но въпреки това се предлагат серия от законопроекти, които по същество биха го дублирали и биха породили правен и обективен хаос», се казва в текста. А подобни опити «показват и имплицитно налагане на усещане за страх, недоверие в институциите у гражданите и се подкопава увереността в правотата на цивилизационния избор на България. Той беше приет с консенсус още в периода 1997 – 1999 г. и който се увенча с успех при приемането на България в Европейския съюз през 2007 г., приемането ни в Шенгенското пространство през 2025 г. и приемането ни в еврозоната от 01.01.2026 г.»



Конкретният повод за категоричната позиция на двустранните камари е приетият без необходимото обществено обсъждане на 14.01.2026 г. на първо четене в парламента Закон относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги. „Смятаме, че този конкретен законопроект трябва да се оттегли и да отпадне, както и съгласно призива ни тук – други подобни да не се инициират и предлагат“, заявяват авторите на апела. И добавят, че двустранните камари са подкрепяли изцяло и безвъзмездно усилията на серия правителства на България за пълната ни интеграция в Европейския съюз, като декларират, че тази подкрепа ще продължи и в бъдеще.



«Но ние не може да не реагираме, когато серийно се предлага законодателство, което освен горепосочените недоразумения съдържа противоречия с принципите на пазарната икономика, въвеждащи елементи на драстична административна и финансова тежест към бизнеса и даващи повод на популизма да взима връх в един критичен етап на въвеждането на еврото у нас. Със съжаление отбелязваме факта, че сме свидетели на една очаквана, но и закъсняла и вяла комуникационна кампания от страна на държавата по темата», се казва в позицията. «Освен това приемането на еврото от България не трябва да бъде основание за повторно въвеждане на елементи на планова икономика, включително контрол върху цените, чрез правни разпоредби, които са икономически неефективни и несъвместими с правото на ЕС», продължава документът.



Апелът е подписан от главния изпълнителен директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов, председателя на УС на Българо-Швейцарската търговска камара Бони Бонев, главния управител на Германо-Българската търговско-индустриална камара Соня Миклай, изпълнителния директор на Френско-българската търговско индустриална камара Весела Тодорова-Мозеттиг, председателя на Конфиндустрия България Нунцианте Кораджо, президента на Италианската търговска камара в България Алесандро Джерето, председателя на Британско-българската търговска камара Бари Бранд, председателя на Българо-турската търговско-индустриална камара Бурхан Немутлу, изпълнителния директор на Българо-румънската търговска камара Илияна Илиева, председателя на Нидерландската търговска камара в България Йоланда ван дер Брьок и вицепрезидента на Българо-Испанската търговска камара Боряна Манолова.

