Еврозоната увеличи оптимизма на австрийския бизнес в България

Борбата с корупцията, престъпността и бюрокрацията остават основните проблеми за компаниите

Източник: Австрийско търговско представителство

Филип Купфер

Австрийските компании в България увеличават оптимизма си, като очакват по-голям оборот, повече поръчки, увеличаване на инвестициите и на заетостта през 2026 г. Това показват резултатите от годишното проучване на Австрийското търговско представителство (Advantage Austria) сред австрийските компании в България относно инвестиционния и бизнес климат в страната. В сравнение с година по-рано положителните очаквания за развитие на икономическия климат нарастват от 13% на 23%, показва проучването, проведено в периода октомври-ноември м.г., в което са взели участие 100 мениджъри на фирми.



„С над 3% ръст страната е била сред най-бързо растящите икономики в ЕС за последното тримесечие на 2025 г. Австрийските компании в България виждат по-стабилна бизнес среда и следователно оценките им са по-оптимистични. Този позитивен ефект до известна степен се дължи и на влизането на България в еврозоната“, каза Филип Купфер, търговски съветник при Австрийското посолство. Но той отбеляза, че икономиката се движи от инвестиции в строителството и от частното потребление.



Влизането на България в еврозоната позволява по-евтини внос и износ, намалява административното бреме и е силен сигнал за инвеститорите, защото е знак за стабилност, каза Филип Купфер. Той даде за пример, че в Австрия през 1999 г., година преди да приеме еврото, чуждите инвестиции са били 12% от брутния вътрешен продукт, докато в периода, 2023-2024 г. са 40%. Еврото е актив в международния бизнес, подчерта търговският съветник към Австрийското посолство.



Сред силните позиции на България за австрийските инвеститори на първо място, както и през последните години, в проучването се нарежда данъчната система, която още е привлекателна за австрийски и други чуждестранни инвестиции, но инвестиционните решения са много по-сложни от наличието на плосък данък, отбеляза Филип Купфер. Другите предимства са добрата интеграция на България в международните вериги на стойност, наличието на местни доставчици, достъпността до кредит и капитал, конкурентните все още разходи за труд.



При негативните тенденции на първо място в проучванията излиза борбата с престъпността и с корупцията, която притеснява 66% от мениджърите на австрийски фирми. Намаляването на бюрокрацията може да стимулира икономиката и да доведе нови инвестиции, категоричен е Филип Купфер.



Лошото състояние на инфраструктурата, недостатъчното наличие на квалифицирана ръботна ръка, както и политическата стабилност и предвидимата икономическа политика също са неща, които притесняват австрийските компании.



По време на прадставянето на проучването на Advantage Austria мениджъри на водещи австрийски компании представиха своите постижения в България. Доминик Ярмер, изп. директор на "EVN България", каза, че електроразпределителното дружество в Южна България през м.г. е отпразнувало 20 години присъствие с €1,2 млрд. инвестиции за периода и е постигнало 56 минути прекъсване на електроенергията на клиент за година при 630 минути през 2005 г.



Албена Георгиева изп. директор на Билла България каза, че през 2025 г. веригата е отбелязала 25 години от началото на дейността си в България, като е създала 600 работни места и има 171 магазини в 54 градове. За тази година са планирани €40 млн. инвестиции, което включва отварянето на 10-13 нови обекти, реновиране на някои от най-големите магазини, инвестиции в нови технологии за намаляване на СО2 и улесняване на работата на хората и пазаруването на клиентите, както и в развитие на талантите.



Цанко Миланов, изп. директор на "Винербергер България" съобщи, че предприятието през м.г. е отбелязало 20 години дейност в България, като за периода е построило 3 завода - два за строителни материали и един за пластмасови тръбни системи, като има оборот от €65 млн.



Николай Банков, изп. директор на великотърновския производител на материали за мебелната индустрия и строителството "Кроношпан" посочи, че досега предприятието е инвестирало €300 млн., а производствената линия за плоскости от ПДЧ, която беше принудително спряна от РИОСВ-Велико Търново, е имала оборот от €100 млн. през последните 20 месеци.

