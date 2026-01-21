Присъединяването на България към еврозоната: нови предизвикателства и възможности за Югоизточна Европа

Софийският икономически форум 2026 поставя България в центъра на събитията в Югоизточна Европа

На 27 януари 2026 г. Софийският икономически форум 2026 ще събере водещи политически лидери, дипломати и представители на международни организации на своето шесто издание в София, което ще се проведе в хотел Sofia Balkan Palace от 09:30 до 19:00 ч.



Организатор е Делфийският икономически форум.



Тазгодишното издание е посветено на динамичното развитие в областта на икономиката, инфраструктурата и енергийния сектор в Югоизточна Европа. Фокусът ще бъде поставен върху стратегическото укрепване на икономическата и енергийната позиция на България в региона след скорошното й присъединяване към еврозоната.



По време на обсъжданията ще бъдат разгледани последиците от глобалните геополитически кризи върху регионалната икономика, както и перспективите, които се откриват след влизането на България в еврозоната.



Особено внимание ще бъде отделено на енергийната трансформация на страната чрез инвестиции в инфраструктура за природен газ и възобновяеми енергийни източници, както и на модернизацията на преносните мрежи за подобряване на регионалната свързаност.



Конференцията ще акцентира и върху ролята на преките чуждестранни инвестиции и туризма като основни стълбове на устойчивото развитие в региона.



Приоритетно ще се търсят и спешни решения за сериозните демографски предизвикателства.



Основните теми на Софийския икономически форум 2026 г. са:



• Ефектите на геополитическите промени върху икономиката на Югоизточна Европа;



• България в Еврозоната: укрепване на икономическата стабилност;



• Енергия за бъдещето: стратегическата роля на България в енергийната трансформация на Европа;



• Изграждане на мостове: развитие на инфраструктурата и регионална интеграция в Югоизточна Европа;



• Привличане на преки чуждестранни инвестиции: стимул за бизнес и технологични иновации;



• Туризмът като стратегически стълб: пътят на България към стимулиране на националния растеж.



Форумът ще събере авторитетни говорители, сред които: Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012–2017), Гроздан Караджов, заместник-председател на Министерския съвет и министър на транспорта и съобщенията, Жечо Станков, министър на енергетиката, Станислав Анастасов, народен представител, Асен Василев, бивш министър на финансите, Кирил Петков, бивш министър-председател на България, Панайотис Мавридис, председател на Hellenic Business Council в България, Лиляна Павлова, бивш заместник-председател на Европейската инвестиционна банка, Николина Ангелкова, бивш министър на туризма, Сергей Станишев, бивш министър-председател на България, Юлиан Попов, бивш министър на околната среда, Стефан Краус, главен оперативен директор на Henley & Partners, Владимир Малинов, изпълнителен директор на “Булгартрансгаз”, Александър Серафимов, главен експерт в Столичната община.



С голям интерес се очаква и участието на бившия еврокомисар по миграцията Димитрис Аврамопулос, Димитрис Скалкос, генерален секретар по международни икономически отношения в Министерството на външните работи на Гърция, Константинос Аравосис, заместник-председател и председател на борда за управление на отпадъците в Регулаторния орган за отпадъци, енергия и вода на Гърция, Георги Кремлис, посланик на Европейската организация по публично право (EPLO) в България, Джейсън Брет Пелмар, постоянен представител на Групата на Световната банка в България.



Почетен гост на официалната вечеря ще бъде Н.Пр. Румен Радев, президент на Република България (2017–2026).



На сайта на Софийски икономически форум 2026 можете да се запознаете с програмата, както и с информация за всички участници.



Делфийският икономически форум (Delphi Economic Forum) е организация с нестопанска цел, ръководена от своите членове, ангажирана да предоставя и насърчава иновативни идеи за устойчив и конкурентен растеж на Европа и региона на Източното Средиземноморие.



Спонсори



Сребърен спонсор: PMI Bulgaria;



Подкрепящи спонсори: “Булгартрансгаз”, Български енергиен холдинг, Enterprise Greece, Henley & Partners, Hill International, JBBA, Sofia Med, TG IKE, ThPA S.A. Port of Thessaloniki, BHCCI.



В партньорство с Американската търговска камара в България, Confindustria Bulgaria, Hellenic Business Council в България.



Комуникационен партньор: V+O България, част от SEC Newgate.



За регистрация и допълнителна информация:



Анелия Бъклова, a.baklova@vo-bg.com, +359 888 42 70 69

