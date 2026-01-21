Pepco Group отчита отлични финансови резултати и ускорено изпълнение на стратегически цели след година на трансформация

В България Групата управлява с успех 186 магазина

Pepco Group N.V. (Pepco Group или Групата), водещ в Европа дискаунтър с разнообразие от стоки, приключи една година на трансформация, като постигна отлични финансови резултати наред с решително изпълнение на заложените в новата стратегическа рамка на компанията цели. През фискалната 2025 година Групата откри 247 нови магазина (на нетна база), оптимизира портфолиото си, утвърди марката Pepco като основен двигател за растеж и по този начин изгради по-силна платформа за устойчиво дългосрочно създаване на стойност.



През годината Pepco Group постигна значителен напредък в оптимизирането на бизнеса си и във фокусирането си върху стратегическите цели. Успешната продажба на Poundland през юни 2025 г. и окончателното напускане на сегмента на бързооборотните стоки в рамките на марката Pepco („Пепко“) се превърнаха в ключов етап, който даде възможност на Групата да се съсредоточи изключително върху облеклото с по-висок марж и върху общия асортимент. Резултатът от това пренасочване е по-изчистена, по-гъвкава и по-дисциплинирана организация, позиционирана да се възползва по-добре от възможностите за растеж и да отговори ефективно на променящите се нужди на потребителите в цяла Европа.



„2025 година беше истински повратна точка за нас. След като през март очерта новата си стратегическа рамка, Групата заработи с изключителни темпове и за кратък период от време постигна значителен напредък. Решението да се съсредоточим върху Pepco и изцяло върху своите основни категории – облекло и общ асортимент стоки – се оказа правилно, което се потвърждава от отличните ни резултати“, посочи Стефан Борхерт, главен изпълнителен директор на Pepco Group.



Силни финансови резултати и дисциплина на операциите



Този по-ясно изразен стратегически фокус намери израз в отлични финансови резултати за финансовата 2025 г. Приходите на Групата се увеличиха с 8,7% и достигнаха 4,5 млрд. евро като следствие от връщането към положителен ръст на продажбите от 2,6% и продължилото разширяване на мрежата от магазини. Показателят за оперативен приход EBITDA (МСФО 16) нарасна с 10,3% до 865 млн. евро, което е подобрение от 100 базисни пункта на брутния марж до 48,0% на годишна база, което произтича от по-високата оперативна ефективност и напускането на категориите на бързооборотните стоки.



Нетната печалба за периода нарасна с 19,7% и достигна 219 млн. евро вследствие на по-добро преобразуване на EBITDA, докато генерирането на значителен по обем свободен паричен поток от 334 млн. евро допълнително консолидира баланса на Групата. През годината Pepco Group успешно рефинансира дълга си, като удължи падежите и значително намали средните лихвени разходи чрез подобряване на финансовата гъвкавост и устойчивост.



Наред с тези резултати Групата продължи да разширява планомерно мрежата си от магазини, като през фискалната 2025 г. откри 247 нови магазина (на нетна база) и приключи годината с 4359 магазина в цяла Европа. Експанзията остана фокусирана върху пазарите с висока възвръщаемост в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Западна Европа, които взети заедно са двигателят за растеж на Групата.



„Гордеем се със силата и мащаба на нашата мрежа от магазини в цяла Европа – днес Pepco управлява 186 магазина в България, което е показателно за значението на нашата страна за цялостното въздействие на Групата и за ролята на местния пазар в подкрепа на дългосрочния растеж“, посочва Карол Албрихт, мениджър „Операции“ за България.



Изграждане на дългосрочна стойност чрез хора, платформа и отговорност



Стратегията на Pepco Group се корени в дългосрочното създаване на стойност чрез инвестиции в модерна, мащабируема операционна платформа. През финансовата 2025 г. Групата ускори дигиталната си трансформация и положи основите на нови функционалности, насочени към клиентите, включително нов уебсайт, мобилно приложение и схема за лоялност, чийто старт предстои през първото календарно тримесечие на 2026 г. Инвестициите в данни, системи и възможности на веригата на доставки подобряват вземането на решения, оперативната ефективност и клиентското преживяване.



Социалното си въздействие Групата продължава да оказва със своята програма „С бъдещето в сърцето“, чрез която Pepco Group инвестира над 3 млн. евро годишно в образователни инициативи за деца и всяка година достига до над 90 000 деца в партньорство с над 50 неправителствени организации на своите пазари.



Увереност в стратегията и перспективите



С поглед, отправен напред, Pepco Group запазва своята увереност в стратегията си и перспективите си за растеж както в Централна и Източна Европа, така и в Западна Европа. За финансовата 2026 г. Групата планира да отвори около 250 нови магазина (на нетна база), от които по-голямата част в региона на Централна и Източна Европа, като същевременно се ускорява разрастването на избрани западноевропейски пазари, включително Испания, Португалия и Италия.



С изчистена продуктова гама, активен лидерски екип и нарастваща увереност в своите добри перспективи, Pepco Group остава твърдо ангажирана да се превърне в един от най-успешните дискаунтъри в Европа с разнообразен общ асортимент от нехранителни стоки. Като се основава на мащабното си присъствие, ценовото лидерство и силното предложение към клиента, Групата продължава работата си за превръщането на растежа в устойчива дългосрочна стойност.



За Pepco



Pepco („Пепко“) е водещият в Европа дискаунтър, който предлага дрехи за цялото семейство, както и продукти за дома на много атрактивни цени. След повече от 21 години непрекъснат растеж магазините на Pepco вече се посещават от клиенти, които извършват над 35 млн. транзакции месечно. Понастоящем компанията, част от Pepco Group, има над 31 000 служители в 18 европейски страни и управлява мрежа от над 4000 магазина. Акциите на Pepco Group се търгуват на Варшавската фондова борса WSE:PCO.

www.pepcogroup.eu

...