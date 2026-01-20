Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?

Сиена Роуз има почти три милиона слушатели месечно в Spotify

Сиена Роуз (Sienna Rose) има добър месец. Три от нейните мрачни, джаз-вдъхновени соул песни са в класацията Viral Top 50 наза Великобритания. Най-популярната й балада, наречена Into the Blue, е пускана повече от пет милиона пъти. Ако продължи по този път, Роуз може да се превърне в една от най-горещите нови звезди на годината. Има само един проблем: всички признаци сочат, че тя не е истинска.Стрийминг услугата Deezer, която е разработила инструменти за справяне с музиката, генерирана от изкуствен интелект, заяви пред, че „много от нейните албуми и песни на платформата са разпознати и маркирани“ като генерирани от компютър.Ако се вгледате ще видите признаци на изпълнител, използващ изкуствен интелект. Роуз няма присъствие в социалните медии, никога не е изнасяла концерт, няма видеоклипове и е издала невероятен брой песни за кратък период от време.Между 28 септември и 5 декември тя е качила поне 45 парчета в стрийминг услуги. Дори Принс, изпълнител, известен с продуктивната си творческа мания, би се затруднил да постигне тази цифра.Нейният акаунт в Instagram, който в момента е деактивиран, съдържаше странно хомогенна серия от портретни снимки, всички показващи мъгливото, нереално осветление, характерно за генераторите на изображения с изкуствен интелект.След това е самата музика. Песни като Into the Blue и Breathe Again приличат много на изпълнения на Нора Джоунс или Алиша Кийс, пълни с джазови китарни линии и маслено гладки вокали.Много слушатели са забелязали „признаци на изкуствен интелект“. Пуснете Under the Rain или Breathe Again и ще чуете издайнически съскащ звук, който се движи през всички парчета. Това е често срещана черта на музиката, генерирана в приложения като Suno и Udio - отчасти заради начина, по който започват с бял шум и постепенно го усъвършенстват, докато не заприлича на музика.Именно тази особеност позволява на Deezer да маркира песни с изкуствен интелект.„Когато софтуерът добавя всички слоеве и инструменти, той въвежда грешки“, обяснява за BBC Габриел Месегер-Брокал, старши научен сътрудник в стрийминг компанията. „Те не са усещат, не можем да ги чуем, но са лесни за забелязване, ако направите няколко математически операции.“Грешките действат като пръстов отпечатък, казва Месегер-Брокал, с „уникален подпис“, което означава, че е възможно да се открие кой софтуер е бил използван за създаването на музикално произведение.За обикновените слушатели има други признаци: непоследователни барабанни модели, безвкусни текстове и певица, която никога не се отклонява от мелодията или не се разпилява в последния припев. Този „общ“ звук е най-голямата улика за някои от слушателите на Сиена Роуз.„Мислех си нещо от сорта на: „Харесва ми това“, но имаше нещо, което беше много „зловещо странно“, каза музикалният критик Elosi57 от TikTok. „Затова отидох да погледна профила ѝ и си помислих: „Това е изкуствен интелект“.“ Друг потребител публикува в X: „Започнах да слушам Оливия Дийн (фантастична). В рамките на два дни Spotify препоръча Сиена Роуз, която има подобен, но по-общ звук. Трябваха ми няколко песни, за да осъзная, че е изкуствен интелект.“Водещата Джема Керни каза пред BBC Radio 4: „Снимките ѝ наистина изглеждат малко нереални... И след като слушах музиката, липсва малко душа в песните?“ Но, много други са се влюбили в песните на Роуз. Сред тях е поп звездата Селена Гомез, която използва песента на Роуз „Where Your Warmth Begins“ като фон за публикация в Instagram относно тазгодишните награди „Златен глобус“. Песента по-късно беше премахната, когато въпросите за самоличността на Роуз се разпространиха онлайн, но публикацията на Гомез издигна интереса към Роуз и нейната самоличност на ново ниво. И много от слушателите, които слушаха музиката на Роуз, реагираха с ужас, когато научиха, че тя може да не съществува. „Моля, кажете ми, че е истинска“, каза един от тях в Threads. „Разочарован съм, защото няколко нейни песни се появиха и музиката не е ЛОША“, съгласи се друг в Bluesky.Разбира се, напълно е възможно всички да са сгрешили и Сиена Роуз да е истинска певица, която избягва светлината на прожекторите. Може би е в програма за защита на свидетелите. Може би е реален изпълнител, затънал в договорен спор с лейбъла си и издава музика под псевдоним. Ако е така, съжалявам. Сигурно е съкрушително да ти етикетират музиката като бездушна „помия“. Но всичко това е показателно за проблема, пред който е изправена цялата музикална индустрия в момента. Софтуерът за изкуствен интелект става толкова сложен, че клонирани изпълнители се конкурират с истински музиканти. В Швеция тази седмица песен, оглавяваща чартовете, беше забранена от класациите, след като журналисти откриха, че изпълнителят зад нея, Jacub, не съществува. Има много хора - както в технологичните компании, така и в бизнес частта на музикалната индустрия - които искат да видят успеха на изкуствения интелект. Разходите за стартиране на изпълнител като Sienna Rose са практически нулеви, но музиката ѝ носи над 2000 евро от авторски права на седмица. Сравнете това с K-Pop индустрията, където звукозаписните компании инвестират средно по 1 милион долара на член на момичешка или момчешка група годишно и ще разберете колко е примамливо.Интересното е, че няколко от песните на Роуз изглежда са приписани на американския инди лейбъл Broke - които имат опит в превръщането на популярни изпълнители като bbno$ и Ndotz в звезди в класациите.Ако посетите уебсайта им, Роуз не е посочена сред подписаните от тях изпълнители - но британската денс група Haven е. Ако това име ви звучи познато, то е защото те имаха проблеми в края на миналата година, след като създадоха песен, използваща AI клонинг на гласа на Джорджа Смит. Песента им, Run, беше премахната от стрийминг услугите, след като организации на звукозаписната индустрия издадоха известия за премахване, твърдейки, че песента нарушава авторски права - но беше презаписана с човешки вокали и влезе в Топ 10 на Обединеното кралство преди няколко седмици.BBC се свърза с Broke, за да попита за връзката им със Сиена Роуз, но все още не е получила отговор. Медиата зададе въпроси, засега без отговор, и на друг лейбъл, Nostalgic Records, който посочва Роуз на уебсайта си. В биографията на Nostalgic Records се твърди, че тя е „базирана в Лондон“ и че е „не просто изпълнител, а разказвач на истории от сърце“.Deezer твърди, че 34% от песните, качени в стрийминг услугата им - около 50 000 на ден - са генерирани от изкуствен интелект. „Преди осемнадесет месеца баха около 5% или 6%“, казва Месегер-Брокал. „Шокиращо е колко бързо се увеличават.“Въпреки това Deezer не е стигнал толкова далеч, колкото онлайн музикалния магазин Bandcamp, който тази седмица обяви, че забранява цялата музика, генерирана от изкуствен интелект.В изявление Spotify защити присъствието на изпълнители като Rose в своите плейлисти. „Не винаги е възможно да се направи проста граница между „AI“ и „не-AI“ музика“, каза говорител. „Spotify не създава и не притежава никаква музика и не популяризира или наказва песни, създадени с помощта на инструменти на изкуствен интелект.“Междувременно нараства негативната реакция срещу музиката, генерирана от изкуствен интелект. Миналата година изпълнители, включително Пол Маккартни, Кейт Буш, Деймън Албърн, Pet Shop Boys и Ани Ленъкс, издадоха „тих албум“, протестирайки срещу компании, които обучават своите модели с изкуствен интелект върху произведения, защитени с авторски права, без разрешение.