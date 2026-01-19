Румен Радев подаде оставка - какво следва според Конституцията

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България

В специално обръщение към нацията президентът Румен Радев обяви тази вечер, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд утре.



„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът. Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава, посочи той.



Президентът каза, че преди девет години гражданите са му гласували доверие да работи за България на поста президент и са го направили отново през 2021 г. Заедно преживяхме редица кризи, атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести от 2020 г. и 2025 г., посочи Радев и припомни, че обстоятелствата са наложили седем пъти да назначава служебни правителства и да отстоява в рамките на своите правомощия държавния и обществения интерес.



В тези девет години България приключи процеса по своята европейска интеграция, за който работиха усилено всички редовни и служебни правителства. Вече сме членове на Шенген и еврозоната - хоризонт, заложен от обществото ни още в края на 90-те години, отбеляза държавният глава.



Той постави въпроса защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение, както и защо българите спряха да гласуват и не вярват на медиите, и не разчитат на правосъдието. Радев попита защо гражданите на два пъти заляха площадите и защо в европейска България голям процент от хората се чувстват бедни, а още по-голяма част живеят в несигурност. Румен Радев каза, че неведнъж е споделял, че отговорът е в порочния управленски модел, който има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията.



В името на своето политическо бъдеще някои политици поставят на карта мирния живот на българите в условията на опасна война в близост до нашите граници и посягат дори на гражданския и етническия мир, който ние с вас ще съхраним, въпреки техните провокации, каза Румен Радев.



Според него окончателният разрив между българите и политическата класа е настъпил с отказа на Народното събрание да произведе референдум за датата на въвеждане на единната европейска валута. Избраниците на народа отказаха на народа правото му да избират, отбеляза Радев.



Той подчерта, че демокрацията няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти, защото тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас. Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще, каза Радев. По думите му на есенните протести младите българи са заявили ясно, че не желаят да напускат България, което е преломен момент в психологията на народа. Затова според Радев е време да се сложи край на примирението, безразличието и спасяването по единично.



Държавният глава благодари на всички, които са му вдъхвали кураж през годините - на хората от жълтите павета, на студентите, на всички честни хора, на патриотите зад граница, които носят България в сърцето си, както и на екипа си в президентството.



Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд. След подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.



Румен Радев е петият демократично избран президент на Република България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.



До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...