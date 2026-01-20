Давос: Опит за оцеляване на глобализацията при Тръмп

Източник: Getty Images

Темата на Давос 2026 „A Spirit of Dialogue“ (Дух на диалог) звучи като опит за противотежест на реалната международна среда. Както отбелязва Световният икономически форум в програмните си документи, фокусът е върху „сътрудничество в един фрагментиран свят“, икономически растеж и управлението на технологичния напредък, особено изкуствения интелект.



На практика обаче, както пише Financial Times, много от разговорите в Давос се водят „с ясното съзнание, че диалогът все по-често се заменя с икономически натиск и едностранни действия“ .





Край на илюзиите за „нормална“ глобализация



Според анализа на Международния валутен фонд, представен в навечерието на форума, глобалната икономика продължава да расте, но тази устойчивост е „по-тясна и по-концентрирана, отколкото изглежда“. Основният двигател остава икономиката на САЩ, подкрепена от мащабни инвестиции в изкуствен интелект и високите технологии.



„Рискът не е в липсата на растеж, а в това, че той зависи от твърде малко фактори“, предупреждава главният икономист на МВФ Пиер-Оливие Гуринша, цитиран от Financial Times. „Шок в един от тези сектори може да се пренесе много по-бързо и по-дълбоко в глобален мащаб.“



WEF в своя Chief Economists’ Outlook (януари 2026) допълва, че пазарите са особено чувствителни към комбинацията от технологичен оптимизъм и геополитическа несигурност, което увеличава риска от резки корекции.



В Давос все по-рядко се говори за връщане към предишния модел на свободна глобална търговия. Вместо това доминира концепцията за „пачуърк глобализация“ – свят от частично припокриващи се търговски режими, стандарти и политически блокове.



Както отбелязва анализ на Световния икономически форум, „фирмите вече не оптимизират само разходи, а и геополитически риск“. Това означава по-високи цени, по-ниска ефективност и по-голяма роля на държавната намеса.





САЩ–ЕС: съюз под напрежение



Най-чувствителната тема в трансатлантическите отношения през 2026 г. е ескалацията около американските заплахи за нови мита и използването на икономически инструменти като форма на политически натиск.



Според Reuters, европейски дипломати описват ситуацията като „качествено нов етап“, при който „икономическата принуда вече не идва само от стратегически конкуренти, а и от най-близкия съюзник“. Един високопоставен европейски служител, цитиран от агенцията, коментира: „Това поставя под въпрос самата логика на трансатлантическото партньорство.“



Financial Times съобщава, че Франция и още няколко държави настояват ЕС да бъде готов да използва Антикоерсивния инструмент на Съюза – механизъм, създаден първоначално с мисъл за Китай, но все по-често обсъждан и в контекста на отношенията със САЩ.



Анализаторите от Европейския съвет за външна политика (ECFR) отбелязват, че за първи път в Брюксел сериозно се обсъжда стратегия, при която „де-рискингът“ не е насочен единствено към Китай, а включва и САЩ – особено в сфери като технологии, регулации и икономическа сигурност.



„Това не е антиамериканизъм, а опит за стратегическа автономия“, пише ECFR. „Европа се учи да мисли за икономическата зависимост като за въпрос на национална сигурност.“



Както обобщава Associated Press в свой анализ: „Съюзниците остават свързани, но вече не си вярват безусловно – и това може да е най-важното наследство на Давос 2026.“



Президентът Тръмп никога не е бил естествен участник в Давос. Още по време на първия си мандат той използва форума не за търсене на консенсус, а като сцена за демонстрация на национален интерес, икономически натиск и транзакционна дипломация. През 2026 г. очакванията са сходни, но контекстът е по-напрегнат.



Както коментират западни дипломати, цитирани от Reuters, „Тръмп не идва в Давос, за да бъде част от глобалния разговор, а за да го пренареди според собствените си условия“.





America First 2.0



Основното, което бизнесът и европейските лидери очакват от Тръмп в Давос, е ясно послание за нови или възстановени тарифни режими, натиск върху съюзници за търговски отстъпки и преференции за американски стоки и капитал.



Според Financial Times, хора от близкото му обкръжение описват стратегията му като „икономически национализъм с глобален обхват“ – политика, която използва взаимозависимостта не като ценност, а като лост за натиск.



За европейските участници в Давос 2026 основният въпрос не е дали ще има напрежение със САЩ, а доколко то ще бъде институционализирано. Очаква се Тръмп да продължи линията, при която сигурността и търговията се обвързват, ЕС се третира като икономически конкурент, а не като равноправен партньор, а многостранните формати се използват избирателно.



Associated Press обобщава очакванията така: „Тръмп не отхвърля съюзите, но ги превръща в договори с цена и срок на годност“.



В крайна сметка, ролята на Тръмп в Давос 2026 не е да вдъхне оптимизъм, а да наложи реализъм. Той е напомняне, че светът се движи към модел, в който силата измества правилата, икономиката става инструмент на политиката, а диалогът е възможен само ако съвпада с интереса.



Както коментира анонимен европейски участник, цитиран от Financial Times:

„Давос тази година не се пита как да спаси глобализацията. Пита се как да оцелее в свят, в който Тръмп отново задава тона.“

