Димитър Нойков поема ръководството на VOYO за България

bTV Media Group обявява назначението на Димитър Нойков за Ръководител на VOYO за България, считано от 19 януари. Той се присъединява към мениджърския екип на компанията и ще отговаря за управлението на VOYO като самостоятелно бизнес звено в рамките на медийната група на българския пазар.



В новата си роля той ще ръководи цялостното стратегическо развитие на платформата с фокус върху разширяването на локалното съдържание, подобряването на потребителското преживяване и устойчивия растеж на услугата.



„Надграждаме нашата успешна история с ясен фокус върху утвърждаването на VOYO като водеща стрийминг платформа в България. С доказан професионалист като Димитър Нойков в екипа ще ускорим развитието и задълбочим връзката с аудиторията чрез повече оригинално съдържание, ексклузивни сериали, филми, спортни събития и коментари, както и качествено дигитално преживяване.“, заяви Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.



Димитър Нойков е утвърден медиен професионалист с дългогодишен опит в управлението и развитието на видеоплатформи и дигитални продукти. В кариерата си е заемал ключови ръководни позиции, свързани с управление на съдържание, изграждане и развитие на стрийминг услуги, създаване и утвърждаване на филмови и телевизионни канали, както и с монетизация и управление на медийни брандове.



VOYO е видео платформа по заявка (VOD - video on demand) и част от портфолиото на bTV Media Group. Услугата предлага оригинално локално съдържание и ексклузивни телевизионни събития и е сред най-бързо развиващите се стрийминг платформи в региона. VOYO е част от CME и оперира в седем географски региона - България, Хърватска, Чехия, Румъния и Молдова, Сърбия, Словакия и Словения.



В България платформата предлага над 7 000 часа видео съдържание годишно от различни жанрове - ексклузивни и премиерни български и международни сериали и филми, спортни събития на живо, детско съдържание, както и оригинални продукции от ефира на bTV. Всички заглавия са 100% преведени на български език.





Димитър Нойков започва професионалния си път в телевизионната индустрия през 2007 година. През последните две десетилетия той е допринесъл за създаването и внедряването на иновативни дигитални платформи, стрийминг услуги и ефективни модели за разпространение на съдържание в дигитална среда. Преминал е през различни и ключови ръководни позиции като директор „Продажби“ и „Маркетинг“, регионален директор на HBO България, както и директор „Продажби“ в Warner Bros. Discovery.



Димитър Нойков е завършил Университета за национално и световно стопанство (УНСС) с магистърска степен по бизнес администрация и бакалавърска степен по бизнес икономика и търговия. Средното си образование е придобил в Природоматематическата гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново.

