Shelly стартира ежегодното си глобално проучване за удовлетвореността на клиентите

Shelly Group, водещ доставчик на IoT решения и интелигентни системи за сгради, обявява днес старта на ежегодното си проучване за удовлетвореност на клиентите – Shelly Customer Satisfaction Survey 2026. Инициативата има за цел да даде по-задълбочена представа за начина, по който потребителите използват Shelly устройствата в своите автоматизации, както и за ролята им в ежедневното управление на дома и сградите. Събраните данни ще помогнат на компанията да усъвършенства бъдещите си разработки, услуги и функционалности, така че те да отговарят още по-точно на реалните нужди и очаквания на клиентите.



Проучването е глобално, ще се проведе онлайн за период от 3 седмици - от 19 януари до 8 февруари 2026 г. Анкетата обхваща в обобщен вид начина, по който потребителите използват продуктите и тяхното цялостно преживяване.



Фокусът е върху реалната ангажираност на клиентите – колко често и от колко време използват устройствата, мащаба на внедряване в дома или бизнеса и ролята на Shelly в цялостната им система за умен дом, включително използването на други IoT брандове и платформи. Специално внимание е отделено на техническата страна на решенията, като използваните протоколи за свързаност, интеграцията с различни платформи за домашна автоматизация и практическите приложения на устройствата в ежедневието.



Важен акцент в анкетата е потребителското преживяване – както по отношение на продуктите, така и на софтуера, включително удовлетвореността от приложението Shelly Smart Control, неговата функционалност и интереса към премиум услуги. Проучването разглежда и процеса на инсталация, като отчита нивото на електротехнически опит на потребителите и дали устройствата се инсталират самостоятелно или с помощта на професионалисти.



Не на последно място, анкетата изследва лоялността към марката и потенциала за препоръки, както и ключовите фактори, повлияли избора на Shelly – като надеждност, функционалност, гъвкавост и съвместимост. Тъй като проучването се провежда ежегодно от 2021 г., то дава възможност да се проследи как се променя поведението и зрелостта на потребителите през годините, кои тенденции остават устойчиви във времето и как те могат да послужат като основа за бъдещото развитие на продуктите и екосистемата Shelly. Предвидена е и отделна версия на въпросника, адаптирана специално за потребителите в Съединените щати.



Проучването е отворено за всички настоящи потребители на устройства Shelly, създадено е на самостоятелна платформа (Typeform) и може да се достъпи през официалния уебсайт на компанията, от мобилното приложение Shelly Smart Control App или през профилите на компанията в социалните медии. Така инициативата ще обхване всички потребители на Shelly и ще осигури глобална картина на клиентските нагласи и бъдещи потребности на различните пазари.



Като стимул за участие всеки потребител, попълнил анкетата, ще получи 15% еднократна отстъпка в онлайн магазина на Shelly. Отстъпката няма да важи за продукти от категорията „Works with Shelly“, както и за нови продуктови линии.



Чрез тази ежегодна инициатива, Shelly отново подчертава мисията си, базирана на реалните потребности на клиентите и с фокус върху диалога, прозрачността и постоянството си в иновациите. Обратната връзка от клиентите остава ключов ориентир в създаването на бъдещи решения, които са по-интелигентни, по-практични и по-близки до ежедневието.

