Shelly стартира ежегодното си глобално проучване за удовлетвореността на клиентите

партньорска публикация
партньорска публикация / 19 January 2026 18:47 >
Shelly стартира ежегодното си глобално проучване за удовлетвореността на клиентите
Shelly Group, водещ доставчик на IoT решения и интелигентни системи за сгради, обявява днес старта на ежегодното си проучване за удовлетвореност на клиентите – Shelly Customer Satisfaction Survey 2026. Инициативата има за цел да даде по-задълбочена представа за начина, по който потребителите използват Shelly устройствата в своите автоматизации, както и за ролята им в ежедневното управление на дома и сградите. Събраните данни ще помогнат на компанията да усъвършенства бъдещите си разработки, услуги и функционалности, така че те да отговарят още по-точно на реалните нужди и очаквания на клиентите.

Проучването е глобално, ще се проведе онлайн за период от 3 седмици - от 19 януари до 8 февруари 2026 г. Анкетата обхваща в обобщен вид начина, по който потребителите използват продуктите и тяхното цялостно преживяване.

Фокусът е върху реалната ангажираност на клиентите – колко често и от колко време използват устройствата, мащаба на внедряване в дома или бизнеса и ролята на Shelly в цялостната им система за умен дом, включително използването на други IoT брандове и платформи. Специално внимание е отделено на техническата страна на решенията, като използваните протоколи за свързаност, интеграцията с различни платформи за домашна автоматизация и практическите приложения на устройствата в ежедневието.

Важен акцент в анкетата е потребителското преживяване – както по отношение на продуктите, така и на софтуера, включително удовлетвореността от приложението Shelly Smart Control, неговата функционалност и интереса към премиум услуги. Проучването разглежда и процеса на инсталация, като отчита нивото на електротехнически опит на потребителите и дали устройствата се инсталират самостоятелно или с помощта на професионалисти.

Не на последно място, анкетата изследва лоялността към марката и потенциала за препоръки, както и ключовите фактори, повлияли избора на Shelly – като надеждност, функционалност, гъвкавост и съвместимост. Тъй като проучването се провежда ежегодно от 2021 г., то дава възможност да се проследи как се променя поведението и зрелостта на потребителите през годините, кои тенденции остават устойчиви във времето и как те могат да послужат като основа за бъдещото развитие на продуктите и екосистемата Shelly. Предвидена е и отделна версия на въпросника, адаптирана специално за потребителите в Съединените щати.

Проучването е отворено за всички настоящи потребители на устройства Shelly, създадено е на самостоятелна платформа (Typeform) и може да се достъпи през официалния уебсайт на компанията, от мобилното приложение Shelly Smart Control App или през профилите на компанията в социалните медии. Така инициативата ще обхване всички потребители на Shelly и ще осигури глобална картина на клиентските нагласи и бъдещи потребности на различните пазари.

Като стимул за участие всеки потребител, попълнил анкетата, ще получи 15% еднократна отстъпка в онлайн магазина на Shelly. Отстъпката няма да важи за продукти от категорията „Works with Shelly“, както и за нови продуктови линии.

Чрез тази ежегодна инициатива, Shelly отново подчертава мисията си, базирана на реалните потребности на клиентите и с фокус върху диалога, прозрачността и постоянството си в иновациите. Обратната връзка от клиентите остава ключов ориентир в създаването на бъдещи решения, които са по-интелигентни, по-практични и по-близки до ежедневието.
Свързани публикации:
Shelly Group и „Зекенг“ сключват стратегическо партньорство в областта на IoT и хардуерните решенияShelly Group навлиза на пазара за краткосрочни наемиНовите звезди на българския бизнесБъдещето е пътят, който изграждаме днесShelly показва следващото поколение умни устройства на IFA 2025
Shelly
Мнения
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Успехът като умение да даваш
Най - четени
Антикорупцията при еврофондовете: много органи, нула отговорностАкта за цифровите услуги: как различните държави от ЕС го прилагат Тръмп налага мита 8 европейски държави, защото се противопоставят на контрола на САЩ над ГренландияНай-големият айсберг в света е пред пълен разпад Генериране на глобален робски манталитет
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ