Какво предвижда споразумението ЕС-МЕРКОСУР?

За вноса на някои земеделски стоки остават квоти, а тарифите могат да бъдат върнати при прекомерен импорт

Източник: Open AI/ChatGPT

Висши представители от ЕС и от южноамериканския икономически блок МЕРКОСУР подписаха споразумение за свободна търговия тази събота в Асунсион, Парагвай, давайки старт на най-голямата търговска сделка в историята на ЕС, съобщи Ройтерс. Споразумението, което идва след 25 години на преговори, има за цел да понижи тарифите и да стимулира търговията между двата региона. То трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и да бъде ратифицирано от законодателната власт в членките на МЕРКОСУР Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.



Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, обяви по време на подписването на споразумението, че сделката ще създаде най-голямата зона за свободна търговия в света.



"Споразумението изпраща много силен сигнал към света. То отразява ясен и решителен избор. Ние избрахме свободната търговия пред тарифите. Избрахме продуктивно, дългосрочно партньорство пред изолацията", заяви тя в събота.



Малко преди церемонията в събота президентът на САЩ Доналд Тръмп заплащи 8 европейски държави с нови мита, ако не позволят на Щатите да купят Гренландия. Междувременно в много държави фермери протестираха срещу споразумението, като блокираха трафика на възлови пътни артерии със селскостопански машини.



Какъв е пазарът?



Обемът на търговията между ЕС и МЕРКОСУР, които заедно представляват пазар с население от над 700 млн. души, е бил на стойност от €111 млрд. през 2024 г. Износът на ЕС се състои основно от машини, химикали и транспортно оборудване, докато този на МЕРКОСУР е концентриран върху земеделска продукция, минерали, дървесна пулпа и хартия.



Подписването в събота следва решителна политическа стъпка от Брюксел в началото на януари, когато квалифицирано мнозинство от страните от ЕС одобри сделката, припомня "Политико". Франция, Полша, Австрия, Ирландия и Унгария бяха против, докато Белгия се въздържа



Каква е рамката на споразумението?



Създъването на огромната зона за свободна търговия ще стане с постепенно отпадане на тарифите за около 90% от позициите в индустрията, услугите и земеделието. Оценките на Европейската комисия са, че компаниите от ЕС ще спестят над €4 млрд. годишно от мита. Страните от МЕРКОСУР също така обещават да отворят своите пазари за обществени поръчки така, че и компаниите от ЕС да могат да участват наравно с местните фирми.



Сделката осигурява признаването на 344 географски индикатори, защитавайки европейски продукти от имитация, и също така цели да осигури доставки на критични минерали, намалявайки зависимостта на ЕС от Китай.



Поддръжници и противници



Поддръжниците на споразумението, водени от Германия и Испания, казват, че ЕС има нужда от нови търговски връзки, след като САЩ затваря пазара си, а Китай се насочва към все по-агресивна търговска политика.



Противниците, начело с Франция и Испания твърдят, че сделката е заплаха за европейските фермери, поставяйки ги в нелоялната конкуренция на латиноамериканския експорт.



В крайна сметка Париж не успя да ангажира блокиращо малцинство, за да спре споразумението, губeйки подкрепата на Италия в последния момент. Рим подкрепи сделката, след като си осигури по-ранен достъп до финансиране на своите фермери след 2028 г. и изключение от граничния въглероден данък на ЕС за торовете.



Остават квоти и предпазни клаузи



Въпреки постепенното отпадане на митата, за някои "чувствителни" продукти като говеждо, птиче месо и захар ще бъдат въведени квоти за внос. Например, квотите са 99 000 т за говеждо с намалена ставка от 7,5%, 25 000 т. за свинско и 180 000 т. за птиче месо за година.



Също така Франция успя да си подсигури предпазна клауза, която позволява повторното въвеждане на тарифи, ако вносът от страните от МЕРКОСУР нарасне с над 5% в „чувствителни“ сектори.



В момента износът на земеделска продукция от ЕС за страните от МЕРКОСУР съставлява само 5% от общия обем на експорта за региона заради високите тарифи и ограничителни мерки, които достигат до 55% от стойността на вноса. Сделката предвижда отпадането им.



Прогнозите на ЕК са, че износът на страните от ЕС към МЕРКОСУР ще се увеличи с 39% (€48,7 млрд.) до 2040 г., докато вносът от Латинска Америка не нарасне с 16,9% (€8,9 млрд.).



След подписа споразумението влиза в продължителна фаза на ратификация. Европейският парламент ще одобри търговските компоненти, докато елементите извън търговската компетенция на ЕС ще трябва да бъдат одобрявани от националните парламенти.



Противниците на споразумението ще проверят почвата за подкрепа още тази седмица, когато Европейският парламент се очаква да гласува резолюция, която призовава неговата законност да бъде разгледана от Съда на ЕС.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...