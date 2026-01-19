Дигитализацията затвори датските пощи

Източник: Flickr/Tiberiu Ana

На 1 януари 2026 г. след 400 години дейност датските пощи спряха да изпращат писма и пощенски картички. Решението на държавната компания, която през 2009 г. се сля с шведските пощи и от 2011 г. се нарича „ПостНорд“ (PostNord), беше обявено през март миналата година. Още от юни компанията започна да премахва 1500 пощенски кутии в страната и да възстановява стойността на пощенските марки, закупени от датчаните. Промяната, която (поне засега) не засяга шведската част на „ПостНорд“, ще струва работата на 1500 от 4600 служители на пощите, информира италианското издание „Интернационале“. Много от тях обаче могат да бъдат повторно наети вследствие на засилването на дейността по изпращане на колети, която нараства благодарение на бумът в онлайн търговията.



Отказът от писма е резултат от повсеместната дигитализация на датското общество: през последните 25 години в Дания изпращането на писма и пощенски картички е намаляло с 90 на сто, от 1,4 милиарда пратки до 110 милиона пратки, а през 2024 г. спадът е бил 30 на сто спрямо предходната година. Почти всички датчани вече са свикнали да попълват формуляри и да изпращат писма основно в цифров формат.



От тази година тези, които все още използват хартия, ще трябва да разчитат на частни куриери, сред които се откроява „Данск Авис Омделинг - Дао (Dansk Avis Omdeling - Dao) – компания, създадена преди повече от 100 години за доставка на вестници и списания в регион Ютландия, която обаче от 2011 г. може да управлява всякакви пратки в цяла Дания благодарение на либерализацията на сектора, приета през 2010 г. Преходът към частни фирми ще бъде подкрепен от правителството, което отпусна на Дао безвъзмездна помощ в размер на 110 милиона датски крони (14,7 милиона евро). Държавата обаче остава задължена да осигурява пощенски услуги в най-отдалечените райони, които не се обслужват от куриерите.



Глобална криза



Стъпката, предприета от Дания, е, както пише „Файненшъл таймс“, много по-значима, отколкото изглежда на пръв поглед, тъй като предвещава „залеза“ на един важен инструмент в човешката история. Това със сигурност не е първата жертва на цифровизацията, като се има предвид, че изобретения като телеграмите и телефонните кабини вече са в миналото. „Писмото обаче е изиграло основна роля в изграждането на съвременния свят. Първите следи от писмени съобщения, разменяни между хора, датират отпреди почти 5000 години в Месопотамия и са били средство за осъществяване на търговски сделки“, пише британското издание.



Като цяло изпращането на писма е било основен стълб в създаването на транспортни връзки между градовете: необходимостта тези връзки да бъдат защитени е една от причините, които са подтикнали правителствата да създадат организирани полицейски сили. Френският философ и математик Блез Паскал, наред с други, превърна писмото в инструмент за полемика и дебат, а някои класически литературни произведения са в епистоларна форма.



Много вероятно е в бъдеще литературните произведения и изследвания да се опират на електронната поща и съобщенията в „УотсАп“ (WhatsApp), тъй като Дания със сигурност няма да остане единствената страна, която ще прекрати изпращането на писма и пощенски картички. „В целия свят от години наблюдаваме срив в изпращането на писма. Пандемията само влоши феномена, докато онлайн търговията доведе до бум в изпращането на пакети, които през 2022 г. достигнаха 161 милиарда на глобално ниво и се очаква да нараснат до 256 милиарда през 2027 г.“, пише „Икономист“.



На 3 ноември в Гърция пощите обявиха затварянето на 204 от своите 456 клона, което предизвика протести, особено в по-отдалечените райони на страната. В Канада, където от 2006 г. изпращането на писма е спаднало със 70 на сто, служителите на пощите са разтревожени поради съкращенията, предприети от компанията, за да намали големите загуби. Миналата година пощите в САЩ, които обслужват най-големия пазар в света, отчетоха загуба от 9 милиарда долара.



Писмата не са изчезнали навсякъде по света. Поради ниското ниво на цифровизация те все още се използват например в големи части от Индия и Бразилия. Но в много страни пощите ще трябва да преосмислят ролята си, за да продължат да съществуват. В Германия „Дойче пост“ ( Deutsche Post) вече реализира печалби, превръщайки се в голяма логистична компания. Пощите в Италия печелят благодарение на банковите и застрахователните услуги, които предлагат.

