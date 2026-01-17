Тръмп налага мита 8 европейски държави, защото се противопоставят на контрола на САЩ над Гренландия

От февруари стоките от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия ще се облагат с 10%

Източник: Pixabay.com - Gerd Altman-Geralt

БТА



Президентът Доналд Тръмп днес заяви, че от февруари ще наложи 10% вносни мита върху стоки от осем европейски държави поради противопоставянето им на контрола на САЩ над Гренландия, съобщи Асошиейтед прес.



В публикация в социалните мрежи той посочи, че Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия ще бъдат обложени с мито, което ще бъде увеличено на 25% на 1 юни, ако не бъде сключена сделка за "пълното и цялостно закупуване на Гренландия" от Съединените щати.



Междувременно стотици хора в столицата на Гренландия Нуук пренебрегнаха температурите близо до нулата, дъжда и заледените улици, за да участват днес в митинг в подкрепа на самоуправлението си пред заплахата от американска окупация, информира АП.



Гренландците развяваха червено-белите си национални знамена и слушаха традиционни песни, докато вървяха през малкия център на Нуук. Някои носеха плакати с надписи като "Ние определяме бъдещето си", "Гренландия не е за продан" и "Гренландия вече е ВЕЛИКА". Към тях се присъединиха хиляди други в митинги из цялото датско кралство.



Митингите се състояха часове след като двупартийна делегация на американския Конгрес в Копенхаген се опита да успокои Дания и Гренландия, че ги подкрепя, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи санкции на страните, които не подкрепят позицията на администрацията, че САЩ трябва да поемат контрола над стратегическия арктически остров.

