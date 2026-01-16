Кои партии и политици лъжат най-много

factchek.bgПолитическата реч е пълна с всичко – от доказуеми факти до откровени спекулации. Повечето политици са добри оратори – говорят убедително и категорично, но не винаги казват истината. Точно затова ориентацията в политическото говорене става все по-трудна.На помощ идва Factcheck.bg. Нашият „Политически лъжеметър“ показва кои български политици най-често разпространяват подвеждаща или невярна информация и по какви теми. Тенденциите са показателни и поставят трудни, но необходими въпроси за отговорността и почтеността в политическия дебат.Данните не са представителни, а се базират на систематичните ни проверки от 2021 г. досега по сигнали от граждани и чрез постоянен мониторинг на публичните изяви на представители на различни партии. Данните се обновяват на всеки три месеца. Настоящата графика е актуална към 31.12.2025 г.Данните, базирани на нашите проверки, сочат, че от 2021 г. насам най-много лъжи политиците са разпространявали по темата за войната в Украйна. От всички 88 проверки на политически изказвания 21 са посветени на този въпрос. Лидерите по разпространение на дезинформация на тази тема са политици от двете проруски партии – БСП и „Възраждане“ – 19 от 21 твърдения са направени от техни представители.ЕС, НАТО и Еврозона е следващата голяма категория, по която политиците разпространяват дезинформация. Шестнайсет от проверките ни са посветени на подвеждащи изказвания по тази тема, като и тук лидер в разпространението на невярна информация е „Възраждане“.На трето място по брой проверки е категорията Икономика и финанси. По тази тема най-много дезинформация разпространяват от ГЕРБ.Ето кои са останалите теми, по които политиците най-често лъжат:Данните от първата графика са показателни и за политическите сили, разпространяващи най-много дезинформация. На първо място е „Възраждане“ – 36 от 88 проверки са свързани с изказвания на техни представители. Темите, по които разпространяват най-често лъжи, са войната в Украйна, Ковид-19, еврото и еврозоната, публичните финанси и енергетиката. На второ място с 19 проверки се нарежда ГЕРБ, а на трето – БСП. Тук трябва да се уточни още веднъж, че проверките са на база публичните изяви на представители на тези партии. Политици от ДПС, например, са се изказвали много по-рядко пред медиите в сравнение с тези от ГЕРБ.Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е политикът, който най-често послъгва – 23 пъти той е изказал невярно твърдение. Зам.-председателят на партията Цончо Ганев също е изобличаван в разпространение на неверни твърдения, но доста по-рядко. Затова пък председателят на ГЕРБ Бойко Борисов се нарежда на второ място по брой изречени лъжи – общо 10. Следва го бившият председател на БСП Корнелия Нинова, която след загубата на председателското място има далеч по-малко медийни участия и далеч по-малко възможности да разпространява неверни факти. Кои са останалите политици, вижте в графиката.В последната графика може да видите по кои теми са лъгали най-много съответните политически фигури.