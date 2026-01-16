Превъоръжаване на Балканите: авиация, сухопътни сили и ВМС в новата архитектура за сигурност

През 2025 г. и началото на 2026 г. страните от Балканите навлязоха в най-интензивния период на превъоръжаване

от края на Студената война насам. Под влияние на войната в Украйна, променената среда за сигурност в Черноморския регион

и нарастващите изисквания на НАТО, държавите от Югоизточна Европа ускориха инвестициите в авиация, сухопътни сили

и военноморски способности.





Авиация: преход към западни платформи



Най-ясно изразената трансформация е във военната авиация. България направи стратегически пробив с първите

доставени изтребители F-16 Block 70, които поставят началото на дългосрочна подмяна на съветската авиационна техника.

Самолетите ще достигнат пълна оперативна готовност след завършване на обучението на пилотите и инженерния състав,

както и изграждането на необходимата инфраструктура.



Хърватия вече експлоатира френските изтребители Rafale, докато Румъния и Гърция продължават да модернизират

своите флотилии от F-16. В същото време Сърбия запазва балансиран подход, комбинирайки западна и руска авиационна техника.





Безпилотни системи: новият стандарт



Дроновете се превърнаха в ключов елемент от военните доктрини на Балканите. Хърватия, Албания и Босна и Херцеговина вече разполагат с оперативни комплекси Bayraktar TB2, използвани както за разузнаване, така и за ударни мисии. Очаква се през следващите години тези системи да бъдат допълвани с по-малки тактически дронове и системи за радиоелектронна борба.





Сухопътни сили: мобилност и защита



Модернизацията на сухопътните войски е фокусирана върху повишаване на мобилността и защитата на личния състав. България реализира мащабен проект за придобиване на бойни машини Stryker, които ще оборудват нови механизирани бригади. Сърбия продължава обновяването на бронетехниката си с модернизирани BTR-80A и местни разработки, докато Северна Македония и Черна гора инвестират в по-леки колесни платформи.





Военноморски сили: Черно и Адриатическо море във фокус



Особено внимание през последната година се отделя на военноморските способности. България придоби в началото на 2026 г. два кораба от чуждестранен флот, които ще преминат през цялостна модернизация и ще бъдат интегрирани във Военноморските сили.

Проектът предвижда обновяване на навигационните системи, комуникациите и въоръжението, с цел засилване на контрола и присъствието в Черно море.



Румъния и Турция развиват собствени корабостроителни програми, докато Хърватия и Гърция инвестират в патрулни кораби, минни ловци и модернизация на фрегати. Тези проекти отразяват нарастващото значение на морската сигурност, енергийната инфраструктура и защитата на морските комуникации.





Проекти в ход и стратегическа перспектива



Освен вече доставеното въоръжение, в региона текат десетки проекти в различна фаза – от подписани договори до политически решения и предпроектни проучвания. Сред тях са системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, киберзащита и интегрирани командни структури.



Общата тенденция е ясна: Балканите се превръщат от потребител на сигурност в активен участник в европейската и евроатлантическата отбранителна архитектура. Въоръжението вече не е само въпрос на национална отбрана, а инструмент за политическо позициониране, съюзническа солидарност и възпиране.

