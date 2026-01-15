AI е най-бързо растящият глобален риск за бизнеса

Киберинцидентите остават най-голямото притеснение за компаниите в световен мащаб през 2026 г., показва проучването Allianz Risk Barometer 2026. Но изминалата година е отбелязана с ускореното навлизане на изкуствения интелект (AI), което се отразява в класацията като най-бързо изкачващия се на №2 риск и е смятан за комплексен източник на оперативни, правни и репутационни рискове за бизнеса. Въпреки това, близо половината от анкетираните вярват, че AI носи повече ползи за техния сектор, отколкото рискове, докато една пета са на противоположното мнение, сочи проучването. За първи път прекъсванията на бизнес дейността не са сред първите два риска и заемат №3. Въпреки това те остават значителна заплаха, тъй като често са следствие от други рискове в глобалните топ 10.Фактори като по-спокойния сезон на ураганите през 2025 г., измерен по понесените загуби, водят до спад на природните бедствия до пето място спрямо предходната година. Междувременно политическите рискове и насилието се изкачват от №9 до №7-ма позиция, движени от нарастващи опасения за геополитическа нестабилност и конфликтите по света.За България данните от проучването показват осезаема промяна през 2026 г. с рязко изместване на фокуса към дигиталната сигурност и регулаторната среда. Киберинцидентите заемат позиция №1 с 39% от отговорите – рязък скок спрямо 2025 г., когато са били на 10-о място с 12%. Това отразява нарастващите заплахи от киберпрестъпления, атаки със зловредни софтуери с цел откуп, сривове в IT системи и други – ясен знак за нарастващата уязвимост на компаниите в условията на дигитализация.На второ място се нареждат промените в законодателството и регулациите (33%), а на трето – природните бедствия (24%), които също отбелязват повишение спрямо миналата година. Сред значимите рискове остават прекъсванията на бизнеса и веригите на доставки, климатичните промени и макроикономическите развития (по 21%), като последните бележат осезаем спад спрямо 2025 г.Нови рискови категории в българската топ 10 класация са рискът от пожар и експлозия (18%) и рисковете за човешкото здраве, включително пандемии (12%). Данните показват все по-широк и комплексен рисков пейзаж, в който технологичните и регулаторните заплахи изпреварват традиционните икономически фактори, казват анализаторите.