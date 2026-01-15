Schneider Electric представя технология без елегаз за първично разпределително оборудване

партньорска публикация
партньорска публикация / 15 January 2026 10:43 >
Schneider Electric представя технология без елегаз за първично разпределително оборудване
Schneider Electric представи последната си иновация – GM AirSeT на ENLIT Europe 2025 в изложбения център в Билбао. Лансирането на технологията бележи важен етап в ангажимента на Schneider Electric към декарбонизацията на електроенергийните системи.

С ускоряването на електрификацията в различни сектори нараства и необходимостта от устойчива, надеждна и дигитално свързана енергийна инфраструктура. Регулаторните промени като Регламент (ЕС) 2024/573 относно флуорираните парникови газове насърчават операторите на електроразпределителни мрежи, промишлеността, сградите, центровете за данни и инфраструктурата да преминат към технологии без SF₆ (серен хексафлуорид - елегаз).

С GM AirSeT Schneider Electric разширява своята гама без SF₆ от позицията на пазарен лидер при вторичните електроразпределителни уредби за средно напрежение, като навлиза и в сегмента на първичните GIS приложения. Решението предлага устойчива и подготвена за бъдещето алтернатива за оператори на мрежи, центрове за данни и електроинтензивни сектори.

Това първично газово изолирано разпределително оборудване е без SF₆, компактно и изцяло дигитално по замисъл, създадено за най-взискателните приложения. То използва чист въздух за изолация вместо газови смеси или алтернативни флуорирани парникови газове. Премахването на необходимостта от рециклиране и специализирана обработка на газа намалява регулаторните рискове и общата цена на притежание. Интелигентните му функции позволяват мащабируеми стратегии за поддръжка, базирани на реалното състояние, кoито спомагат за компенсирането на недостига на квалифицирани кадри и повишават надеждността на активите.

Основни характеристики и предимства на GM AirSeT

·         Изолация без SF₆: GM AirSeT използва чист въздух за изолация и вакуумна технология за гасене на дъгата, като елиминира парниковите газове и токсичните вторични продукти. Това гарантира пълно съответствие с бъдещите екологични регулации, включително Регламент (ЕС) 2024/573, и улеснява управлението в края на жизнения цикъл.

·         Компактен и устойчив дизайн: проектиран за приложения с висока мощност и взискателни среди, GM AirSeT разполага със запечатан резервоар с изолирани шини, които елиминират необходимостта от пълнене с газ на място и спомагат за осигуряване на надеждна работа при екстремни температури, голяма надморска височина и висока влажност.

·         Дигитална архитектура: оборудван с вградени сензори за налягане в резервоара и за добра кондиция на прекъсвателния механизъм, GM AirSeT позволява постоянен мониторинг и поддръжка, базирана на реалното състояние, чрез услугите EcoCare на Schneider Electric. Това допринася за намаляване на непланираните прекъсвания с до 75% и на дейностите по поддръжка с до 40%.

·         Повишена безопасност и оперативна ефективност: операторите разполагат с интуитивни интерфейси, логични последователности на управление, вградени защитни блокировки и инструменти за дистанционно и локално управление, които позволяват по-безопасна намеса извън зоната на електрическата дъга.

Какво отличава GM AirSeT

Лансирането на GM AirSeT потвърждава ангажимента на Schneider Electric да води енергийния преход чрез устойчиви, интелигентни и подготвени за бъдещето технологии. GM AirSeT е ключов елемент за клиентите, които модернизират своята инфраструктура, като едновременно постигат екологичните и оперативните си цели, особено в първични приложения с високи изисквания, където надеждността, компактността, високите мощности и дигиталните възможности са от решаващо значение.
елегаз
Мнения
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Успехът като умение да даваш
Най - четени
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжияУниКредит и ЕИФ отпускат до 890 милиона евро за ускоряване на растежа на МСП в ЦИЕПоловината от електричеството в ЕС е произведено от ВЕИ през 2024 г.Мебелният дизайн напуска ерата на стерилния минимализъм Европа лидира класацията на най-иновативните държави в света
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ