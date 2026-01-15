Schneider Electric представя технология без елегаз за първично разпределително оборудване

Schneider Electric представи последната си иновация – GM AirSeT на ENLIT Europe 2025 в изложбения център в Билбао. Лансирането на технологията бележи важен етап в ангажимента на Schneider Electric към декарбонизацията на електроенергийните системи.



С ускоряването на електрификацията в различни сектори нараства и необходимостта от устойчива, надеждна и дигитално свързана енергийна инфраструктура. Регулаторните промени като Регламент (ЕС) 2024/573 относно флуорираните парникови газове насърчават операторите на електроразпределителни мрежи, промишлеността, сградите, центровете за данни и инфраструктурата да преминат към технологии без SF₆ (серен хексафлуорид - елегаз).



С GM AirSeT Schneider Electric разширява своята гама без SF₆ от позицията на пазарен лидер при вторичните електроразпределителни уредби за средно напрежение, като навлиза и в сегмента на първичните GIS приложения. Решението предлага устойчива и подготвена за бъдещето алтернатива за оператори на мрежи, центрове за данни и електроинтензивни сектори.



Това първично газово изолирано разпределително оборудване е без SF₆, компактно и изцяло дигитално по замисъл, създадено за най-взискателните приложения. То използва чист въздух за изолация вместо газови смеси или алтернативни флуорирани парникови газове. Премахването на необходимостта от рециклиране и специализирана обработка на газа намалява регулаторните рискове и общата цена на притежание. Интелигентните му функции позволяват мащабируеми стратегии за поддръжка, базирани на реалното състояние, кoито спомагат за компенсирането на недостига на квалифицирани кадри и повишават надеждността на активите.



Основни характеристики и предимства на GM AirSeT



· Изолация без SF₆: GM AirSeT използва чист въздух за изолация и вакуумна технология за гасене на дъгата, като елиминира парниковите газове и токсичните вторични продукти. Това гарантира пълно съответствие с бъдещите екологични регулации, включително Регламент (ЕС) 2024/573, и улеснява управлението в края на жизнения цикъл.



· Компактен и устойчив дизайн: проектиран за приложения с висока мощност и взискателни среди, GM AirSeT разполага със запечатан резервоар с изолирани шини, които елиминират необходимостта от пълнене с газ на място и спомагат за осигуряване на надеждна работа при екстремни температури, голяма надморска височина и висока влажност.



· Дигитална архитектура: оборудван с вградени сензори за налягане в резервоара и за добра кондиция на прекъсвателния механизъм, GM AirSeT позволява постоянен мониторинг и поддръжка, базирана на реалното състояние, чрез услугите EcoCare на Schneider Electric. Това допринася за намаляване на непланираните прекъсвания с до 75% и на дейностите по поддръжка с до 40%.



· Повишена безопасност и оперативна ефективност: операторите разполагат с интуитивни интерфейси, логични последователности на управление, вградени защитни блокировки и инструменти за дистанционно и локално управление, които позволяват по-безопасна намеса извън зоната на електрическата дъга.



Какво отличава GM AirSeT



Лансирането на GM AirSeT потвърждава ангажимента на Schneider Electric да води енергийния преход чрез устойчиви, интелигентни и подготвени за бъдещето технологии. GM AirSeT е ключов елемент за клиентите, които модернизират своята инфраструктура, като едновременно постигат екологичните и оперативните си цели, особено в първични приложения с високи изисквания, където надеждността, компактността, високите мощности и дигиталните възможности са от решаващо значение.

