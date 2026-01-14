Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 14 January 2026 18:37 >
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
Източник: Gulliver photos/Getty images
Уорън Бъфет, един от най-известните инвеститори в света, който до края на миналата година оглавяваше основаната от него „Бъркшър Хатауей“ (Berkshire Hathaway), предупреди, че рисковете, свързани с бързото развитие на изкуствения интелект (ИИ), наподобяват тези, които произтичат от създаването на ядрени оръжия – глобален геополитически проблем, който е оставил дълбок отпечатък през цялата му кариера.

В специално интервю за Си Ен Би Си, което беше излъчено в късния вечерен час в съвместен двучасов формат, Бъфет изрази своето безпокойство относно несигурността за бъдещето на ИИ. Според него, дори водещите експерти в областта не знаят накъде ще се развие тази технология, а това е изключително опасно.

„Дори най-умните хора в тази област признават, че не знаят къде ще ни отведе технологията“, заяви Бъфет. „Едно е да не знаеш накъде отиваш, когато си Колумб и можеш да се върнеш обратно, но тук ситуацията е различна – духът е вече извън бутилката“.

Бъфет направи паралел между текущото състояние на ИИ и коментарите на Алберт Айнщайн по време на Втората световна война относно развитието на атомната бомба. „Това променя всичко в света, с изключение на начина, по който хората мислят“, заявява тогава Айнщайн, а Бъфет използва тези думи, за да подчертае, че, както и атомната бомба, напредъкът в изкуствения интелект носи със себе си неизмерими промени и рискове, които е трудно да бъдат предвидени и контролирани.

Тези коментари на Бъфет идват в момент, когато светът все повече осъзнава влиянието, което ИИ може да има върху обществото, икономиката и глобалната сигурност. Въпросът за регулирането и контролиране на изкуствения интелект се оказва все по-належащ, тъй като технологиите стават все по-сложни и мощни.
Свързани публикации:
България е сред страните използащи най-малко AI в ЕСКомпаниите в България, Полша и Румъния използват най-рядко изкуствен интелект в ЕС „Мистрал“ - френският опит за наваксване изоставането в сферата на AIНов модел на AI е способен сам да проверява дали разсъждава правилноUp To GATE 2025 разкри нови хоризонти за AI и данни
изкуствен интелектИИAIБъфет
Мнения
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Успехът като умение да даваш
Най - четени
ЦИЕ ще остане сред най-бързо растящите региони в ЕвропаAirbus е №1 по доставки на самолети през 2025 г.Положителни тенденции в банковия сектор в страните от Източна ЕвропаProgress Software обяви 5 прогнози за AI за 2026 г.Форум събира индустрията на срещите и събитията в България
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ