Shelly Group с ръст от около 40% на приходите за 2025

Shelly Group обяви предварителни консолидирани резултати за финансовата 2025 година, според които приходите от продажби на устройства и свързани услуги са нараснали с приблизително 40% на годишна база, достигайки 149.7 млн. евро (292.8 млн. лева).



Постигнатият резултат се позиционира стабилно в средата на предварително обявения прогнозен диапазон за консолидирани приходи между 145 млн. и 155 млн. евро (284–303 млн. лева).



Компанията потвърждава и прогнозата си за EBIT за 2025 г., като подчертава, че целта за приходи от около 200 млн. евро през 2026 г. остава непроменена.



Shelly Group ще оповести официално неодитираните си консолидирани финансови отчети за финансовата 2025 година на 23 февруари 2026 г., след края на борсовата търговия.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...