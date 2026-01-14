УниКредит и ЕИФ отпускат до 890 милиона евро за ускоряване на растежа на МСП в ЦИЕ

Документът бе подписан от Марют Фалкстед, Главен изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд (в ляво) и Теодора Петкова, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа.

УниКредит и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на ЕИБ, подписаха ново гаранционно споразумение по програмата InvestEU, което значително ще увеличи подкрепата за микро-, малки и средни предприятия в Централна и Източна Европа.



Споразумението бе обявено по време на FT CEE Forum във Виена – най-значимият икономически форум за региона, който всяка година събира над 2000 делегати от 54 държави, сред които политически лидери, инвеститори и представители на бизнеса, оформящи бъдещето на Централна и Източна Европа.



Новата гаранция от 445 милиона евро увеличава и разширява обхвата на неограничения гаранционен механизъм InvestEU, стартиран през 2023 г., което го прави най-голямата InvestEU транзакция, изпълнявана досега от ЕИФ. С удължаване на наличността до края на 2027 г., механизмът се очаква да осигури до 890 милиона евро допълнително финансиране за микро-, малки и средни предприятия в България, Хърватия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Словения.



Разширената програма ще се фокусира основно върху проекти, насочени към устойчивост и иновации и ще продължи да предлага на МСП подобрени условия за финансиране, включително по-конкурентни цени, по-дълги срокове за падеж и намалени изисквания за обезпечение.



„Споразумението показва как InvestEU може да бъде приложен в мащаб, за да осигури реален ефект за микро-, малките и средни предприятия в Европа.”, каза Марют Фалкстед, Главен изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд. „Чрез значителното разширяване на нашето партньорство с УниКредит подкрепяме хиляди бизнеси в Централна и Източна Европа, в тяхната инвестиция в устойчивост, иновации и дигитална трансформация. Активното използване на предходната гаранция потвърждава както необходимостта, така и ефективността на този подход, и сме горди да подкрепим неговото по-нататъшно разширяване“.



„Микро-, малките и средни предприятия в ЦИЕ осигуряват работа на над 65% от хората в региона и създават над 55% от икономическата стойност, но някои от техните амбиции все още изпреварват достъпа им до възможно финансиране.”, отбеляза Теодора Петкова, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа, “Чрез разширяването на нашето партньорство InvestEU с ЕИФ увеличаваме обемите на кредитиране и предоставяме реални ползи: по-добри условия, по-дълги срокове, а сега и достъп до капиталовите пазари чрез емитиране на миниоблигации. По този начин предприемачите с добри идеи могат да инвестират, да внедряват иновации и да се развиват по-бързо, с по-малко ограничения, като същевременно стимулират растежа и възможностите в регионите на ЦИЕ.“



Разширеното споразумение въвежда миниоблигациите като допустим инструмент за финансиране, подпомагайки достъпа на МСП до пазара на дългов капитал, като по този начин се диверсифицират източниците на финансиране извън традиционното банково кредитиране.

