Мебелният дизайн напуска ерата на стерилния минимализъм

Мебелната промишленост в България отбелязва ръст в производството за 2025 г. според данните на НСИ. Секторът е ориентиран предимно експортно заради доброто съотношение цена качество, а също така и традициите, които нашите фирми имат. Заради бума в строителството у нас търсенето на обзавеждане също отбелязва значителен ръст. Какви ще са тенденциите за 2026 г. попитахме Сузан Парс Тюркел, която работи вече 6 г. като главен интериорен дизайнер в Love 2 Design. Тя е фокусирана не само върху създаването, а върху курирането на устойчиви и функционални интериори с характер, които балансират между ергонимия, усет, естетика, технология.„През 2026 г. напускаме ерата на стерилния минимализъм. Водещ е топлият минимализъм със земни неутрали тонове като слонова кост, пясък, грейдж с по-смели, но премерени акценти като тъмно зелено, бордо, теракота. Акцентът на годината обаче е цветът за 2026 „Cloud Dancer“ (ефирно бяло с топъл подтон) и завръщането на наситеното синьо, но в неговите успокояващи, тъмни тонове. При декорите виждаме ренесанс на тъмното дърво (орех, опушен дъб), което заменя светлите скандинавски тонове“, споделя тя.Според Сузан Парс Тюркел при материалите и текстурите водещата дума е „тактилност“. Интериорът вече не е само за гледане, а за усещане. Буклето еволюира в по-груби, естествени тъкани като лен, вълна и юта. Допълва се със суровия камък с видими дефекти, травертин, микроцимент. За акцент при металите се предпочитат нелакиран месинг и патинирана стомана, които стареят красиво заедно с интериора.Иновациите се фокусират върху технологичите повърхности, по които не остават пръстови отпечатъци, имат по-висока устойчивост на надраскване и петна, респективно по-лесна поддръжка, споделя Сузан Парс Тюркел. Водеща тенденция са по-реалистичните декори със синхронизиран релеф (текстурата следва фладера) и по-качествен дигитален печат. Търсят се по-точни сглобки, решения за по-леки големи фронтове и модулност.Според Сузан Парс Тюркел обковът вече не е просто „дръжка“, а бижуто на мебелите. Тенденцията е към ултратънки силуети и интегрирани, почти невидими профили. От друга страна, при акцентните мебели виждаме масивни, скулптурни дръжки от лят метал или стъкло. „Smart“ обковът с вградени сензори за плавно отваряне без докосване става стандарт в средния и високия сегмент.Осветлението през 2026 г. имитира естествения цикъл на слънцето. Водещи са магнитните трак системи, които позволяват пълна реконфигурация на пространството. Дизайнерският фокус е върху невидимия източник – светлина, която извира от ниши, фуги и текстурирани панели, създавайки обем, а не просто осветеност.Устойчивостта вече е критерий, не просто тенденция, обобщава Сузан Парс Тюркел. Все повече се обръща внимание върху доказуемост и проследим произход на материала. Актуална е концепцията за ремонтируеми/модулни мебели и повърхности с дълъг живот, които лесно се разглобяват за ремонт или рециклиране.Водеща в обзавеждането ще бъде умната функционалност: ергономия, съхранение, лесна поддръжка и устойчиви материали. Модерността остава във формите и детайлите, но клиентите все по-често избират решения, които реално подобряват ежедневието - светлина, акустика, удобство.В Европа и САЩ по-често се инвестира в усещане и в по-смели акценти, но българинът става все по-смел и информиран, в следствие на което разликите намаляват и тенденциите се следват почти едновременно и у нас, сочат наблюденията на Сузан Парс Тюркел.Докато в САЩ се залага на мащаб и максимализъм, а в Западна Европа на строга устойчивост, у нас има силен фокус върху практичност и цена–качество, и често по-голяма нужда от съхранение, предвид по-компактните жилища.Сузан Парс Тюркел съветва хората, които тепърва ще обзавеждат, да започнат от план и функции, после визия. Според нея е добре да заложат на базата: качествен обков, кухненски механизми, осветление, подови настилки и устойчиви повърхности. Да видят и усетят мостри на материалите и да предвидят бюджет за монтаж/скрити разходи. Трендовете да са в сменяемите акценти, не в постоянни елементи.На база опита и общуването с клиенти Сузан Парс Тюркел споделя, че вече се наблюдава здравословна промяна в навиците на потребителите, когато избират мебели. Българите започват да разбират, че „евтиното излиза скъпо“ поради краткия му живот. Вече не се гледа само етикета, а устойчивостта във времето. Хората все по-често избират да обзавеждат поетапно с качество, вместо да запълнят целия интериор с нискокачествени мебели наведнъж.Какви са най-интересните проекти, които дизайнерът Сузан Парс Тюркел предстои да реализира? Проекти с невидим лукс: скрити врати и панели, интегрирано съхранение до тавана, светлинни сценарии, акустични решения в жилища, офиси и ресторанти, както и комбинация от натурални материали с много прецизен детайл - профили, фрезовки, скрити дръжки. Това е посоката на 2026: емоция + технология + функционалност.