ЦИЕ ще остане сред най-бързо растящите региони в Европа

Мауро Марано, старши икономист за ЦИЕ в УниКредит

Очаква се Централна и Източна Европа (ЦИЕ) да остане сред най-бързо растящите региони в Европа през 2026 г. Икономическият ръст в страните ще бъде подкрепен от силно вътрешно търсене, нарастващи инвестиции и ускорено натрупване на богатство от домакинствата. Това стана ясно на медиен брифинг, организиран от УниКредит в рамките на FT CEE Forum във Виена.Икономическият растеж в повечето страни от ЦИЕ се прогнозира в диапазона между 2,0% и 3,3% през 2026 г. – значително над очаквания ръст за еврозоната от около 1–1,5%, което потвърждава продължаващата конвергенция на региона със Западна Европа.Според Мауро Марано, старши икономист за ЦИЕ в УниКредит, вътрешното търсене ще остане основният двигател на растежа в региона.„Потреблението на домакинствата продължава да играе ключова роля, подкрепено от все още стабилен ръст на реалните заплати, отслабваща инфлация и стегнати пазари на труда“, посочи Марано. „В същото време очакваме активизиране на инвестиционната дейност, подпомогната от по-ниски лихвени проценти, подобряващо се външно търсене и ускорено усвояване на средства от ЕС.“По-ниските разходи по финансиране се очаква да подкрепят и растежа на кредитирането в частния сектор, тъй като повечето централни банки в региона все още имат пространство за допълнително понижаване на лихвите.Перспективите за ЦИЕ се засилват и от постепенно възстановяване на външното търсене, особено от еврозоната. Германия се очаква да играе ключова роля, като ефектите от фискалните стимули ще започнат да се проявяват от 2026 г. и ще набират скорост в следващите години.„Дори при постепенно намаляване на притока на средства от ЕС след 2026 г., по-силното външно търсене – особено от Германия – би трябвало да помогне за поддържане на растежа в ЦИЕ между 2% и 3% и през 2027 г.“, допълни Марано.Избягването на т.нар. „капан на средните доходи“ ще бъде критично за следващия етап от развитието на ЦИЕ. Това ще изисква преход от конкурентоспособност, базирана на разходите, към иновации, производителност и по-висока добавена стойност. Банките имат централна роля в този процес, като насочват високите спестявания на домакинствата към продуктивни инвестиции и подкрепят малките и средни предприятия.Поставяйки регионалната перспектива в глобален контекст, Едоардо Кампанела, директор и главен редактор на The Investment Institute by UniCredit, отбеляза, че изкуственият интелект остава мощен двигател на глобалния растеж, особено в Съединените щати, без непосредствени признаци за пазарен балон. В същото време той посочи, че рисковете от свръхкапацитет в инвестициите в центрове за данни следва да бъдат внимателно наблюдавани.Той добави, че икономиката на еврозоната остава устойчива, подкрепена от вътрешното търсене и фискалните стимули в Германия, докато структурното забавяне на Китай се очаква да продължи. Наред с това, нарастващата геополитическа фрагментация и обратът на глобализацията променят моделите на търговия и инвестиции.В тази среда Европа, и по-специално ЦИЕ, е в добра позиция да се възползва от регионализацията, nearshoring процесите и инвестициите, движени от технологиите, като затвърди ролята си на ключов двигател на европейския растеж в следващите години.