Airbus е №1 по доставки на самолети през 2025 г.

Компанията е предала на своите клиенти 793 машини, но има проблеми с доставките на двигатели

Източник: Pixabay.com - Sarah_Loetscher

Доставките на Airbus са се увеличили с 4% през 2025 г. до 793 самолети, съобщи компанията, предаде Ройтерс. Така европейският производител поддържа лидерската си позиция въпреки скорошните индустриални проблеми и несигурност, свързана с доставката на двигатели.



Авиогигантът предупреди за продължаваща сложна и динамична оперативна обстановка, след като годишната цел за доставки беше понижена от 820 на 790 броя миналия месец саради проблеми в испански доставчик на корпусни части.



Компанията съобщи, че е спечелила брутно 1000 поръчки през м.г., но заради отказите нетният им брой е 889, като и двете стойности са по-високи, отколкото през 2024 г.



Междувременно Boeing, който още не е огласил своите данни, е доставил 573 самолета до края на ноември, което показва значително изоставане след Airbus.



Въпреки доброто представяне Airbus остава със 70 самолети по-малко от своя рекорд от 863 доставки през 2019 г. Също така през три от последните четири години компанията е пропускала обявената в началото на годината цел, въпреки че разликата постепенно се свива.



Анализатори подчертават, че Airbus и Boeing, която бавно възстановява производството си след вътрешна криза, срещат предизвикателствата на веригата на доставките, все още отслабена след ковид-кризата, която влезе в световните новини преди 5 години.



Шефът на Airbus Кристиян Шерер заяви, че ситуацията като цяло е много подобрена в сравнение с преди години, но посочи, че дори и през 2025 г. двигателите за фамилията A320neo продължават да пристигат много, много късно. Той обърна внимание, че проблемът е свързан основно с проидводството на Pratt & Whitney, с които компанията е в непрекъснати преговори.



Airbus все ощ не епостигнал споразумение с американския производител за доставките, от които има нужда в обозримо бъдеще, въпреки, че подобни детайли би трябвало да се договарят поне година напред.



Доставките на самолети се наблюдават внимателно от анализаторите, защото чрез тях авиопроизводителите генерират по-голямата част от парите си в брой. През м.г. при купувачите са отишли 607 Airbus A320neo, с 1% повече, отколкото през 2024 г. Широкофюзелажните самолети са се увеличили също с 1%, водени от A330, въпреки че при флагмана ѝ 350 броят е останал непроменен с 57 самолета. Доставките на по-малкия А220, са се увеличили с 24% до 93 машини.





