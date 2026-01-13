Велико Търново посреща първия форум за хуманитарни и природни науки

За издателство Клет България:



Издателство Клет България е водещо образователно издателство у нас, част от голямата европейска издателска група Klett. Учебниците и учебните помагала с марките Анубис, Булвест 2000, Изкуства и Klett, осигурявани от издателството, са символ на качество за няколко поколения български учители.



Клет България доставя на българския пазар и учебни системи и помагала за чуждоезиково обучение на Klett, университетските издателства Cambridge University Press и Oxford University Press, големите европейски издателства Delta, Difusión, Éditions Maison des Langues, Casa delle Lingue и ELi Publishing, както и речници и самоучители с марките PONS и Langenscheidt.



Клет България е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, Българско-британската бизнес асоциация, Германско-българската индустриално-търговска камара и на Асоциация „Българска книга“.

На 17 януари 2026 г. в Грандхотел Велико Търново ще се проведе първият национален форум за хуманитарни и природни науки „В крак с промените“, насочен към учители от прогимназиален етап. Събитието поставя фокус върху промените в учебните програми и тяхното реално приложение в класната стая. Форумът дава начало на национална поредица от присъствени срещи, организирани от издателство „Клет България“, които ще се проведат през януари и февруари 2026 г.„Учителите все по-често ни казват, че нямат нужда от абстрактни модели и теории, а от конкретни идеи, които работят – тук и сега. Точно затова създадохме тези форуми – като място за разговор, за споделяне на опит и за търсене на решения заедно. Вярваме, че промяната в образованието се случва най-успешно, когато преподавателите имат подкрепа и усещането, че не са сами“, споделя Владо Колев, управител на издателство „Клет България“.След форума във Велико Търново „В крак с промените“ ще гостува и в други градове в страната – на 7 февруари 2026 г. в гр. София и на 21 февруари 2026 г. в гр. Пловдив. Програмата на събитията е фокусирана върху промените в учебните програми по съответните предмети и върху практическите начини, по които те могат да бъдат успешно интегрирани в учебния процес. Акцент се поставя върху междупредметните връзки, реални сценарии от класната стая и работещи уроци и задачи, както и върху постигането на баланс между теория и практика с цел по-висока ангажираност на учениците. Форумите създават и пространство за активен обмен на опит между колеги чрез дискусии и споделяне на практични решения.С инициативата „В крак с промените“ издателство „Клет България“ продължава своята дългосрочна мисия да подкрепя учителите като ключови двигатели на съвременното образование. Чрез срещи на живо, практически насочено съдържание и диалог с професионалната общност издателството работи за това промените в образованието да бъдат не просто въведени, а осмислени и приложени по начин, който носи реална стойност за учениците и учителите.Желаещите да се включат могат да се регистрират предварително онлайн на: https://klett.bg



