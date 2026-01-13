Progress Software обяви 5 прогнози за AI за 2026 г.

За Progress Software



Progress Software, довереният доставчик на софтуер за дигитални преживявания и инфраструктура с изкуствен интелект, обяви технологичните си прогнози за 2026 г. Тази година организациите ще се фокусират върху изграждането на устойчива и сигурна AI инфраструктура, ще насочат вниманието си към по-малките специализирани AI модели и ще преосмислят подхода си към киберсигурността. Лидерите в използването на AI ще постигнат още по-висока продуктивност. Доверието в технологията и прозрачността ще бъдат ключови за успешната дигитална трансформация.„През 2026 г. реалният успех в AI ще се измерва не само с иновациите, а и със способността на бизнеса да изгражда устойчива, прозрачна и адаптивна инфраструктура, която поставя човека, доверието и сигурността в сърцето на дигиталната трансформация“, коментира Ед Кийслинг, главен директор „Изкуствен интелект“, Progress Software. „Ще успяват лидерите, които виждат AI не просто като инструмент, а като партньор за развитие. Бъдещето принадлежи на организациите, които са готови да пренапишат правилата и да отворят нови хоризонти чрез отговорно използване на технологиите.“Ето кои са петте прогнози на Progress Software за развитието на AI тази година:1. „AI Plumbing“: Компаниите ще инвестират в изграждането на по-стабилна основа за AIС бързата еволюция на моделите, рамките и стандартите, десетки пилотни решения, които са били бързо изградени през 2025 г., ще се окажат остарели, неподдържани или уязвими. Организациите ще инвестират в превръщането на AI инфраструктурата си в скалируема, гъвкава и сигурна. В същото време, Agentic RAG (разширено генериране на извличане на данни чрез агенти) ще продължава да набира скорост. Чрез многостъпково „разсъждение“, използване на множество инструменти и координация, базирана на сигурност, той предоставя готова рамка, която е особено ценна за малкия и среден бизнес, който няма възможности за скъпи и тежки решения. Екипите могат да използват пълната сила на AI, без сложни системи и големи бюджети и с минимален риск.2. Значително ще се увеличи разликата между иноваторите и догонващите в AIИноваторите и лидерите във внедряването на AI значително ще увеличат способността си за автоматизация и оркестрация на по-сложни задачи. Останалите ще трябва да намерят новаторски начини да насърчат развитието и обучението на служителите си, за да намалят разликата. Инвестиращите в структурирано обучение и внедряване на платформи ще бъдат най-добре позиционирани да реализират пълния трансформационен потенциал на AI в бизнеса.3. Доверието – на фокус след първоначалния шум около AIРанният ентусиазъм около концепцията „AI навсякъде“ отстъпва място на по-зрелите очаквания. Организациите ще търсят AI системи, които са прозрачни, подлежащи на одит и обективни – особено в регулирани или „чувствителни“ сектори. Например, представете си финансова институция, която трябва да спазва стриктни регулаторни изисквания. Вместо да внедри AI модел, който е като „черна кутия“, за одобряване на заеми, тя има нужда от AI платформа, която предоставя ясни обяснения за всяко решение, поддържа пълен одитен лог и позволява на вътрешни и външни проверяващи да проследят всяка стъпка от процеса.4. Бизнесът ще вижда по-голяма стойност в по-малките AI моделиДокато тенденцията досега беше насочена към създаването на все по-големи и мощни модели, през 2026 г. организациите ще признаят предимствата на по-малките, специализирани такива. Тези компактни модели могат да бъдат обучени или допълнително адаптирани с данните на самата компания, което ги прави изключително подходящи за конкретни бизнес нужди и вътрешни процеси. Тъй като изискват по-малко изчислителни ресурси и памет, те са по-евтини за използване и могат да бъдат внедрени в по-широк кръг от среди. Това позволява по-бързи и по-сигурни AI операции, тъй като чувствителните данни могат да останат в рамките на инфраструктурата на организацията, вместо да се изпращат към „облака“ или към външни доставчици.5. AI ще пренапише правилата на киберсигурносттаПрез 2026 г. се очаква ускореното внедряване на AI да постави бизнеса пред нови киберрискове. Използването на естествен език може да въведе нови вектори на атака чрез т.нар. „prompt hijacking”. Това може да доведе до неочаквани пробиви, изтичане на данни и манипулиране на информацията. Необходимо е организациите да преосмислят традиционните защитни стратегии. Устойчивото управление и строгият контрол върху начина, по който се внедрява и използва AI, ще бъдат решаващи за минимизиране на риска.