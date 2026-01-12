Форум събира индустрията на срещите и събитията в България

EEI 2026 – EXPO EVENT INDUSTRY е първата национална платформа, която обединява индустрията на срещите и събитията в България. Събитието, което се организира от Българското конгресно бюро, ще се проведе на 27 и 28 януари 2026 г. в Sofia Event Center. Форумът комбинира експо зона, специализирана конферентна програма и професионален нетуъркинг и е насочен към всички, които създават, организират, обслужват и развиват събития – от концепцията до реализацията."EEI 2026 е важно събитие, защото през последните години индустрията на срещите и събитията в България се развива динамично – с нови локации, модерна инфраструктура и професионализирани услуги. Въпреки това досега липсваше единна национална платформа, която да събере всички ключови участници в сектора в общ професионален формат", казват организаторите. EEI 2026 отговаря на тази нужда, като обединява агенции, локации, хотели, доставчици и институции, създава професионален диалог и реални партньорства и поставя темите за бъдещето на индустрията в периода 2027–2028 г.Експо зоната на EEI 2026 представя реалната инфраструктура на индустрията на срещите и събитията в България, като участници са водещи представители на хотели и дестинации, конгресни и събитийни центрове, професионални организатори и агенции, технически, сценични и AV доставчици, доставчици на кетъринг и специализирани услуги. Над 90% от изложбените пространства вече са заети, което ясно показва интереса и доверието на индустрията към формата, казват организаторите на събитието.Чрез ОП „Туризъм“ (Visit Sofia), Столична община е стратегически и дестинационен партньор на EEI 2026 – EXPO EVENT INDUSTRY.Конферентната програма на EEI 2026 – EXPO EVENT INDUSTRY включва практически панели, дискусии и международен опит с участието на водещи експерти като Ефи Кудели – регионален директор за Европа, ICCA, Лиз Бранд – ръководител „Работа с Hosted Buyers“, IMEX Group, Калоян Тодоров - съсобственик и изпълнителен директор на групата SEG, Андрияна Петкова – изпълнителен директор, Национален дворец на културата, Ивайло Иванов – председател на Съвета на директорите, Интер Експо и Конгресен Център, Хесус Кабайеро – Главен изпълнителен директор на Летище „Васил Левски“, София, Милош Милованович - Kонсултант, GainingEdge, партньор GainingEdge Анализ и Изследвания, Горазд Чад – Съсобственик на Conventa, Основател на Planet Positive Event и Директор на Толеранса Маркетинг, Словения, и други.Повече информация: